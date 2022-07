Polski pływak chce przepłynąć szkockie jezioro Loch Ness

Dziś, 22 lipca 2022 roku, 47-letni Piotr Biankowski miał podjąć próbę przepłynięcia słynnego jeziora Loch Ness. Nasz rodak nie tylko chce stać się pierwszym Polakiem, który to osiągnął, ale również zebrać pieniądze na cele charytatywne.

Ekstremalny pływak z Polski na dzisiejszy poranek zaplanował próbę przepłynięcia zimnych wód Loch Ness. Decyzja w tej kwestii nie jest w pełni zależna od niego, trzeba bowiem brać poprawkę na pogodę, ale jeśli wszystko poszło po jego myśli, w chwili gdy możecie czytać te słowa, nasz rodak może właśnie płynąć przez szkockie jezioro o długości około 37 kilometrów. Nasz rodak jest ambasadorem Fundacji Ronalda McDonalda i oprócz tego, że chce stać się pierwszym Polakiem, który przepłynął Loch Ness, to zaangażował się również w akcję charytatywną. W jej ramach zbiera pieniądze na łóżka dla rodziców chorych dzieci w szpitalach w Polsce. Dlaczego akurat postanowił zorganizować taką akcję?

Wielkie wyzwanie i wielki cel

"Dzieci często trafiają do szpitala nagle, a rodzice nie wiedzą, jak długo będzie trwała hospitalizacja. Czasem pozostają ze swoimi pociechami na oddziale tygodniami, a nawet miesiącami. Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu wciąż jest na wielu oddziałach pediatrycznych tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem" - czytamy w opisie zbiórki.

Biankowski ma już na swoim koncie przepłynięcie kanały La Manche w ciągu 15 godzin, więc szanse na przepłynięcie największego zbiornika wodnego na linii tektonicznej znanej jako Great Glen, która biegnie z północy od Inverness do Fort William na południu są bardzo duże! Jak czytamy na łamach serwisu "Inverness Courier", w tym "monster swim" będą mu towarzyszyć Kevin Murphy jako pilot oraz jego przyjaciółka i koleżanka pływaczka na wodach otwartych, Aleksandra Kabelis.

Polak przymierza się do "pokonania" Loch Ness

"Loch Ness to jedno z najbardziej tajemniczych jezior na świecie. Nikt z Polski nigdy wcześniej go nie próbował przepłynąć, więc Piotr będzie pierwszym Polakiem, który to zrobi" - komentowała Aleksandra na łamach szkockich mediów. "Mieliśmy popływać w jeziorze Bajkał w Rosji, ale musieliśmy to odwołać z powodu sytuacji na Ukrainie" - dodawała.

