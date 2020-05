Polski pilot, członek Dywizjonu 301 mieszkający w UK zmarł w wieku 102 lat

Fot: Twitter

Jeden z ostatnich bohaterskich polskich pilotów, którzy walczyli podczas II Wojny Światowej, nie żyje. Pułkownik Mieczysław Stachiewicz zmarł 30 kwietnia 2020 w Londynie.

Urodzony 21 maja 1917 w Warszawie członek 4 Pułku Lotniczego i pilot słynnego Dywizjonu 301 zmarł w wieku 102 lat w wyniku zakażenia koronawirusem. Pułkownik Mieczysław Stachiewicz swoje ostatnie tchnienie wydał w Wielkiej Brytanii, w kraju, który był dla niego domem od czasu zakończeniu wojny. Od listopada 1942 roku służył w 301. Dywizjonie Bombowym Ziemi Pomorskiej i brał udział w licznych nalotach na terytorium wroga. W nocy z 5 na 6 maja 1942 odbył pierwszy lot bojowy jako drugi pilot (na Stuttgart). W nocy z 3 na 4 czerwca tegoż roku odbył natomiast pierwszy lot bojowy jako pierwszy pilot (na Dieppe). Loty bojowe (łącznie 33 w tym 5 przerwanych z przyczyn technicznych) wykonywał do listopada 1942 w ramach nalotów bombowych na Niemcy i Włochy.

Po zakończeniu wojny trafił do do Polskiej Szkoły Architektury przy University of Liverpool, a studia ukończył w 1946. W 1948 został zdemobilizowany w stopniu porucznika i "poszedł do cywila". W późniejszym czasie awansowany do stopnia pułkownika. Stachiewicz do kraju zdecydował się nie wrać i pozostał w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako architekt. Podczas pobytu na emigracji był zatrudniony w różnych przedsiębiorstwach i administracji lokalnej, a także prowadził własną praktykę zawodową. W 1949 otrzymał obywatelstwo brytyjskie, a w 1980 przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Stachiewicz był znanym działaczem polonijnym w UK. Za swoją działalność, a także postawę w czasie wojny był wielokrotnie nagradzany - nie tylko przez polski, ale także przez brytyjski rząd. Otrzymał wyróżnienia zarówno wojskowe, jak i cywilne.

W 2017 roku otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Order Orła Białego, wcześniej otrzymał Krzyże Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał także m.in. Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych. Opublikował także dwa tomy pamiętników: „Wspomnienia wojenne” oraz „Moje pierwsze dziewięćdziesiąt lat: wspomnienia”.

Kondolencje rodzinie po śmierci Mieczysława Stachiewicza złożył sam ambasador RP w Londynie, Arkady Rzegocki. Redakcja "Polish Express" również przyłącza się do tych słów. Niech spoczywa w pokoju i cześć jego pamięci!

