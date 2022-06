Polski piłkarz grający w Anglii został odznaczony przez Ambasadora RP w Londynie

Fot: Twitter @AmbWilczek

Ambasador RP w Wielkiej Brytanii nagrodził bramkarza Łukasza Fabiańskiego odznaczeniem Bene Merito. Grający od 15 lat na Wyspach piłkarz został doceniony za swój wkład w promocję Polski na arenie międzynarodowej.

"Z przyjemnością prezentuję w imieniu ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rau, honorowe odznaczenie Bene Merito dla Łukasza Fabiańskiego, bardzo utalentowanego i wszechstronnego zawodowego piłkarza, grającego jako bramkarz dla West Hamu United, za promocję Polski za granicą" - komentował w mediach społecznościowych Piotr Wilczek, ambasador RP w Wielkiej Brytanii. W ten sposób polskie władze doceniły "Fabiana", który od wielu lat występuje w klubach Premier League. W sumie od 2007 roku rozegrał w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii 316 meczów i 81 razy zachował czyste, bramkarskie konto, nie dając sobie strzelić gola. W lidze uchodzącej za najlepszą na świecie niewielu Polaków potrafiło się przebić, a jeszcze mniej umiało się w niej utrzymać, tym bardziej osiągnięcia Fabiańskiego muszą budzić szacunek.

Warto w tym miejscu dodać, że nasz rodak nigdy nie zapomniał o tym, że jest Polakiem i zawsze godnie reprezentował nasz kraju.

Odznaka Honorowa „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu) to polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Ministra Spraw Zagranicznych. Jest nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Łukasz Fabiański od lat pracuje sobie na miano prawdziwej piłkarskiej ikony naszego kraju na Wyspach. W angielskich klubach gra nieprzerwanie do piętnastu lat. Obecnie reprezentuje barwy londyńskiego klubu West Ham United, gdzie gra od 2018 roku. Wcześnie występował w Arsenalu Londyn (2007–2014) oraz Swansea City (Swansea City).

Według magazynu "FourFourTwo" w sezonie 2014/2015 był najlepszym bramkarzem Premier League. W Swansea uznano go za zawodnika sezonu dwukrotnie (2014/2015, 2017/2018), a w West Hamie - raz (2018/2019). W 2021 został wybrany najlepszym bramkarzem Londynu, a w sezonie 2021/2022 wystąpił z drużyną w fazie grupowej Ligi Europy UEFA.

W latach 2006–2021 reprezentował narodowe barwy Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata 2006, 2018 i Mistrzostw Europy 2008, 2016, 2020. Rekordzista pod względem liczby meczów bez straty gola w reprezentacji Polski (27). W sumie "Fabian" rozegrał w koszulce z orzełkiem na piersi 57 spotkań.

Delighted to present, on behalf of Foreign Minister @RauZbigniew, the Bene Merito honorary distinction to @LukaszFabianski, a very talented & versatile professional footballer, playing as a goalkeeper for @premierleague club @WestHam, for his merits in promoting abroad. pic.twitter.com/vt3JqrRyLf