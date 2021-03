Bromsgrove: "Polski nożownik" zaatakował żonę pastora na plebanii

"Polski nożownik" skazany - jaki wyrok wydał sąd Hereford Crown Court w sprawie naszego niezrównoważonego psychicznie rodaka, który włamał się na plebanię i zaatakował żonę pastora?

Polak, który na Wyspach przebywa od 11 lat, podczas rozprawy sądowej poprosił o pomoc tłumacza. Sędzia Nicolas Cartwright i prokurator Andrew Wallace kwestionowali ten ruch ze strony oskarżone i mieli ku temu bardzo solidne podstawy. Trzeba bowiem zaznaczyć, że nasz rodak do Wielkiej Brytanii przyjechał w wieku 11 lat. Zdał dziewięć egzaminów GCSE, zrobił maturę z informatyki i matematyki i historii starożytnej. Przez dwa lata studiował na Uniwersytecie w Liverpoolu, gdzie uczył się o archeologii i historii starożytnej. Naprawdę trudno uwierzyć, że jego znajomość języka angielskiego jest słaba...

"Polski nożownik", jak określają go lokalne angielskie media to osoba cierpiąca na schizofrenię paranoiczną. Dlaczego stanął przed sądem?

Polak przyznał się do winy

Przypomnijmy, w dniu 5 czerwca 2019 nasz rodak zaatakował żonę pastora. Około godziny 8.15 wtargnął na teren nieruchomości na plebanii w Bromsgrove. Znajdujący się pod wpływem kokainy i marihuany Polak za pomocą torby w której znajdowały się ciężkie przedmioty uderzył 55-letnią kobietę. Ta, ubrana jedynie w szlafrok ratowała się ucieczką ze swojego własnego domu, próbując zamknąć w nim napastnika. Gdy na miejscy pojawiła się policja, 25-latek z Polski został zatrzymany. Jak się okazało ukradł on również dwa noże z kuchni na plebanii...

Dodajmy, że w zatrzymaniu naszego rodaka brał aktywny udział sam pastor, który wracając do domu, pomógł zatrzymać napastnika, który zaatakował swoją żonę. Według relacji brytyjskich mediów zablokował mu po prostu drogę. Przed brytyjskim sądem nasz rodak przyznał się do włamania, pobicia i dwukrotnego zarzutu posiadania noża w miejscu publicznym.

Jaką karę wymierzono mu w Hereford Crown Court?

Ale to jeszcze nie wszystko! 9 lipca 2020 roku znajdując się na zwolnieniu warunkowym mężczyzna pojechał do Malvern (hrabstwo Worcestershire) uzbrojony w ostre narzędzie. Przed sądem tłumaczył się, że chciał go użyć do... krojenia chleba w takcie pikniku. I byłoby by to dość sensowne tłumaczenie, gdyby nie fakt, że rzekomy "piknik" musiałby się odbyć o trzeciej nad ranem.

Hereford Crown Court podjął decyzję o wymierzeniu kary Polakowi. Na ostatniej rozprawie skazano go na 27 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei wcześniej - jeszcze we wrześniu 2020 rok - wyrok, który usłyszał sięgnął 6 tygodni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 12 miesięcy.