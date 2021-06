Polski kierowca złapany przez policję na M1. Okazało się, że prawo jazdy zostawił… w Polsce

fot. Twitter

Policja w Derbyshire na autostradzie M1 zatrzymała polskiego kierowcę za jazdę środkowym pasem przeznaczonym do wyprzedzania. Przy tej relatywnie błahej kontroli okazało się jednak, że mężczyzna nie ma przy sobie prawa jazdy, bo „zostawił je w Polsce”.

Policja ostrzega kierowców, aby trzymali się odpowiedniego pasa na autostradach po tym, jak zatrzymano Polaka w Derbyshire na M1, który jechał środkowym pasem blokując innych przed manewrem wyprzedzania.

Nieustanne trzymanie się środkowego pasa w czasie jazdy na autostradzie nie należy do poważnych wykroczeń drogowych, jednak sugeruje, że dany kierowca może nie mieć opanowanych przepisów drogowych. Właśnie to przykuło uwagę policji w Derbyshire, która zatrzymała polskiego kierowcę.

Polak znalazł się jednak w większym kłopocie, gdy przy jego zatrzymaniu okazało się, że nie ma przy sobie prawa jazdy, bo – jak tłumaczył – zostawił je w Polsce. Funkcjonariusze byli tak zaskoczeni przypadkiem naszego rodaka, że umieścili na Twitterze zdjęcie jego zatrzymanego pojazdu z informacją: „Trzymanie się środkowego pasa na M1 przykuło naszą uwagę. Kierowca twierdzi, że zostawił prawo jazdy w Polsce, jednak nie ma na to dowodów. Osoby, które nie mają brytyjskiego prawa jazdy, muszą mieć przy sobie dokument przez cały czas, a zwłaszcza gdy przebywają 1000 mil od swojego kraju, jest to wtedy nie do zaakceptowania”.

Policja nie podała, co stało się z polskim kierowcą i jakie wyciągnięto wobec niego konsekwencje. Na zamieszczonym na Twitterze zdjęciu widać jednak, że do odholowania samochodu naszego rodaka (bez prawa jazdy) wezwano lawetę.

Jazda środkowym pasem na autostradzie bez potrzeby jest wykroczeniem, które kwalifikuje się do „nieostrożnej jazdy”, podobnie jak tzw. „siedzenie na ogonie” innemu kierowcy. Przepisy, które weszły w życie w 2013 roku dają policji prawo wymierzenia takim kierowcom kary w wysokości 100 funtów i 3 punktów karnych.

