Polski kierowca, który zabił Brytyjczyka w Dorset odbędzie swoją karę w polskim więzieniu

Polak, który spowodował śmiertelny w skutkach wypadek nie czekał na wyrok brytyjskiego sądu i wyjechał do Polski. Sprawiedliwości stało się jednak zadość, a nasz rodak ostatecznie "odsiedzi" swoje w ojczyźnie.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "Dorset Echo" do tragicznego w skutkach wypadku doszło w dniu 14 lipca 2018 roku. David Grant-Jones wraz ze swoją żoną Heather wracali z Uniwersytetu Portsmouth. Ich Land Rover Freelander został uderzony czołowo przez BMW, w którym za kierownicą siedział Polak. Do zderzenia obu pojazdów doszło na obwodnicy A35 Puddletown w pobliżu Bere Regis, w miejscu, w którym dwujezdniowa droga zwęża się, tworząc jeden pas w pobliżu ronda.

Tragedia na drodze

Siedzący za kierownicą Grant-Jones z powodu odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Jego partnerka odniosła bardzo poważne obrażenia, podobnie jak pasażerowie podróżujący z naszym rodakiem - Łukasz M. i Paweł A.

29-letni W., który mieszkał w Surrey, został skazany przez sąd Bournemouth Crown Court w listopadzie 2019 roku. W. miał zostać skazany za powodowanie śmierci przez niebezpieczną jazdę i za trzy przestępstwa związane ze spowodowaniem poważnych obrażeń przez niebezpieczną jazdę, ale nie udało się tego osiągnąć, bo nasz rodak... nie pojawił się na rozprawie.

Wyjechał (uciekł?) do Polski.

Polak odsiedzi swój wyrok w ojczyźnie

Pomimo tego, że Polak nie stawił się na rozprawie przed brytyjskim sądem cała sprawa została doprowadzono do końca, a skazanego udało się aresztować w jego ojczyźnie. We współpracy w ramach International Crime Coordination Centre udało się go zatrzymać w grudniu 2019. W wyniku procedur ekstradycyjnych postanowiono, że mężczyzna odbędzie swoją karę w Polsce. Za kratkami spędzie kolejnych osiem lat.

Warto dodać, że Polak jechał swoim samochodem ze znaczną prędkością - według ustaleń śledczych na krótko przed uderzeniem osiągną prędkość przekraczającą 100 mil na godzinę. Oprócz tego w jego organizmie znaleziono ślady substancji wskazujące na spożycie marihuany.