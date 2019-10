Polski kandydat do Oscara, „Boże Ciało” Jana Komasy, w kinach w Wielkiej Brytanii i Irlandii od 18 października

Film “Boże Ciało” (Corpus Christi) w reżyserii Jana Komasy („Sala samobójców”, „Miasto 44”) wejdzie do kin w całej Wielkiej Brytanii i Irlandii 18 października.

Film Komasy to hit tegorocznego Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni (otrzymał na nim 10 nagród), a także tegoroczny reprezentant Polski w walce o Oskara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Do kin w Polsce trafi 11 października. Na Wyspy dotrze tydzień później - 18 października.

Film Jana Komasy, twórcy m.in. “Sali Samobójców” i “Miasta 44”, to oparta na faktach historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w zakładzie poprawczym przechodzi duchową przemianę i marzy o tym, aby zostać księdzem. Po warunkowym zwolnieniu trafia do małego miasteczka, gdzie zaprzyjaźnia się z lokalnym proboszczem podając się za księdza. Pod nieobecność proboszcza, Daniel wykorzystuje sytuację i zaczyna pełnić posługę kapłańską.

W główną rolę wcielił się Bartosz Bielenia. Młody aktor szerszej publiczności może być znany z takich produkcji jak: „Kler”, „1983” czy „Na granicy”. Wpływowy magazyn filmowy Cineuropa napisał o występie Bieleni w „Bożym ciele”, że jego “charyzma na ekranie jest oszałamiająca”, a The Hollywood Reporter docenił go za “wybitną rolę”.

Poza Bielenią na ekranie zobaczymy między innymi Łukasza Simlata („Pakt”, „Kamerdyner”, “Pani z Przedszkola”), Tomasza Ziętka (“Cicha noc”), Aleksandrę Konieczną (“Ostatnia Rodzina”), Elizę Rycembel (“Carte Blanche”) i Leszka Lichotę (“Wataha”).

“Boże Ciało” to aktualnie najlepszy eksportowy polski film. Zadebiutował na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, gdzie zdobył nagrodę Europa Cinemas oraz Inclusive Award Edipo Re dla filmów, które niosą humanistyczne wartości. Później film został pokazany na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto.

W Polsce film będzie dystrybuowany przez firmę Kino Świat i będzie wyświetlany w ponad 200 kinach. Za dystrybucję filmu w Wielkiej Brytanii i Irlandii odpowiada uznana polska firma New Europe Film Sales we współpracy z Vertigo Releasing. Bilety można kupić na stronie http://corpuschristifilm.co.uk/. Film trafi do wybranych kin sieci ODEON, Cineworld i Vue w takich miastach jak m.in. Aberdeen, Bradford, Bristol, Dublin, Edynburg, Glasgow, Ipswich, Jersey, Leeds, Londyn, Luton, Northampton, Nottingham, Poole, Sheffield, Swindon, Uxbridge czy Wolverhampton.

Gdzie będzie można zobaczyć film "Boże Ciało"? Oto LISTA KIN:

