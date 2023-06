Polski imigrant został zastrzelony przez swego szefa, po upomnieniu się o zaległe wynagrodzenie

Do tragicznych wydarzeń doszło we Francji - 39-letni Jakub został postrzelony przez swojego szefa. Nasz rodak upomniał się o zaległą pensję i miało dojść do kłótni. Pracodawca wyciągnąć dubeltówkę i strzelił do Polaka, który później zmarł w szpitalu.

Pochodzący z Górki Duchownej pod Lesznem w Wielkopolsce Polak pracował w niewielkim zakładzie mechanicznym w miejscowości Tain l'Hermitage, zlokalizowanej w południowej części Francji od trzech lat. 39-letni Jakub, który był lakiernikiem samochodowym, który z kraju wyjechał, aby zarobić na utrzymanie swojej rodziny. Niedawno w Polsce świętował pierwszą komunię swojej córki, a według dziennikarzy lokalnego portalu Leszno24.pl do początku 2023 roku wszystko w jego życiu dobrze się układało. Problemy zaczęły się, jednak gdy zakład, w którym pracował, został przejęty przez nowego właściciela.





Co wydarzało się w południowej Francji?

Jak czytamy na łamach portalu Francebleu.fr, 26-letnie szef zakładu miał zalegać z wypłatami pensji dla pracowników. Według doniesień mediów Polakowi nie zapłacono za trzy miesiące pracy. W związku z tą sytuacją miało dojść do konfliktu, który ostatecznie skończył się jego śmiercią...

Do tych tragicznych wydarzeń doszło 8 czerwca 2023 roku. Według relacji mediów Polak wieczorem miał pojawić się w firmie, aby upomnieć się o należne mu wynagrodzenie, z którym zalegał jego pracodawca. Podczas rozmowy z 26-latkiem miało dojść do kłótni. Konflikt eskalował, a ostatecznie szef zakładu wyciągnął broń. Z dubeltówki, której używa się do polowań, strzelił do polskiego imigranta.

Francuscy śledczy nie zakończyli jeszcze dochodzenia

Nasz rodak został przewieziony do lokalnego szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. W kilka godzin później od fatalnej w skutkach kłótni zmarł. Policja aresztowała sprawcę, a obecnie przebywa w areszcie po tym. Śledczy nadal badają wszelkie okoliczności tego zdarzenia.

Ciało zmarłego Polaka nadal przebywa we Francji. Dopiero po zakończeniu wszystkich czynności związanych z pracą śledczych zostanie wydane rodzinie w Polsce.

