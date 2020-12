Czy żarty z "polskiego hydraulika" na Wyspach nadal nas śmieszą? [WIDEO]

Czy żarty z polskiego hydraulika w 2020 roku pozostają aktualne? Czy wciąż bawią czy przez te lata stały się kompletnie nieśmieszne?

Pamiętacie jeszcze polskiego hydraulika? Wyrażenie to stało się w 2005 symbolem sprzeciwu niektórych państw Europy Zachodniej wobec napływu taniej siły roboczej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowych członków Unii Europejskiej od 1 maja 2004, w tym także i Polski. Pojęcie to narodziło się we Francji. "Plombier polonais" zadebiutował w satyrycznym czasopiśmie "Charlie Hebdo", a niedługo potem, wiosną 2005, w deklaracji Philippe’a de Villiers, lidera francuskiej prawicowej partii politycznej Mouvement pour la France i stało się elementem walki politycznej w kraju.

Czy "polski hydraulik" nadal nas bawi?

Nie wchodząc w zbytnio w szczegóły francuskiego życia politycznego sprzed 15 lat, wówczas miało zdecydowanie negatywne zabarwienie i wydźwięk antyimigrancki, ale wkrótce potem zostało wykorzystana w zupełnie inny sposób. "Polskiego hydraulika" przejęła spontanicznie Polska Organizacja Turystyczna, która zamieściła na stronie internetowej Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Paryżu plakat polskiego hydraulika (nota bene bardzo atrakcyjnego mężczyzny) zapraszającego Francuzów do odwiedzenia Polski hasłem: "Je reste en Pologne, venez nombreux", czyli "Zostaję w Polsce, przyjeżdżajcie licznie".

Niedługo potem "polski hydraulik" stał się trochę symbolem polskiej emigracji po 2004, trochę memem, a trochę żartem. Warto zadać pytanie czy po latach dowcipy na ten temat nadal śmieszą...

Żarty z polskiego hydraulika w 2020 roku - jak wypadają?

W tym miejscu chcieliśmy przypomnieć program "The Omid Djalili Show" z lat 2007-2009. Właśnie na jego łamach pojawiały się liczne skecze związane z postacią "polskiego hydraulika". Kilka z nich można jeszcze dziś znaleźć na YouTubie. Czy pod koniec roku 2020 nadal śmieszą?

Zobaczcie sami:

No i co sądzicie? Jak się wam podoba? Śmieszne czy raczej nie bardzo? Bardzo się postarzało? Dajcie znać co sądzicie o tego typu "żartach" z polskich imigrantów na naszym profilu na FB. Czekamy na wasze komentarze i opinie! Piszcie!

