"Polskę i UK łączy unikalna więź" - relacja z wystąpienia Anny Marii Anders w Londynie

W dniu wczorajszym w brytyjskim parlamencie miało miejsce wystąpienie Anny Marii Anders. Polska minister ds. dialogu międzynarodowego, która urodziła się w Londynie przekonywała, że Polskę i Wielką Brytanię łączy "unikalna więź".

Polska polityk przemawiająca w Pałacu Westminsterskim zwracała uwagę na bliską współpracę Londynu z Warszawą. Anna Maria Anders jest przekonana, że zbliżający się Brexit nie wpłynie znacząco na relacje między dwoma krajami. Dodawała, że polski rząd jest gotowy na każdą ewentualność i ponad milion Polaków mieszkających na Wyspach, jak i kilka tysięcy Brytyjczyków przebywających w Polsce, nie musi się niczym martwić.

- Mam nadzieję, że (...) nasza relacja pozostanie silna. Wypracowane przez lata więzi są trudne do złamania - komentowała. Anders zapewniała, że pomimo wyjścia UK z Unii współpraca w innych i obszarach - jak choćby w zakresie obrony i bezpieczeństwa poprzez NATO - będzie nadal kontynuowana.

Co ciekawe, w tych kwestiach polska minister zwróciła uwagę, że stworzenie europejskiej armii w ramach struktur unijnych to mrzonka i zgadza się z głosami eurosceptyków. - Polacy zawsze będą sceptyczni w tej sprawie, bo kiedy w 1939 roku Niemcy najechały Polskę to Europa nie ruszyła w naszej obronie, co jest całą podstawą dla obecnej zależności Polski od Stanów Zjednoczonych - tłumaczyła. Anders chce jednocześnie wzmacniać obronność w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego i zbliżyć się z USA przez zbudowanie w Polsce stałej bazy amerykańskich sił zbrojny (tzw. "Fort Trump"). Problem jednak polega na tym, że takie działanie może na Rosję zadziałać niczym płachta na byka...

- Przed rosyjską aneksją Krymu w 2014 nikt nie brał zbyt poważnie ostrzeżeń Polski dotyczących zagrożenia ze strony Rosji. Dziś jest zupełnie inaczej. Ponad 7000 żołnierzy NATO stacjonuje dziś w okolicach rosyjskiej granicy - zwracała uwagę na sytuację na wschodniej flance NATO. Trudno więc znaleźć w tej sprawie dobre rozwiązanie...

Spotkanie z Anders zostało zorganizowane przez ponadpartyjną grupę posłów zajmujących się relacjami z Polską. Na jej czele stoi urodzony w Warszawie deputowany Partii Konserwatywnej Daniel Kawczyński, znany ze swoich eurosceptycznych poglądów.