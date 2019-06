„Polskę czeka miękkie lądowanie” - Ekonomiści ostrzegają, że dobra koniunktura w Polsce powoli się kończy

Fot. Getty

Dziennikarze agencji prasowej Bloomberg przyjrzeli się sytuacji ekonomicznej Polski i przyznali, że choć jej wzrost gospodarczy w połączeniu z niską inflacją wywołują uzasadnioną zazdrość w wielu krajach Europy, to dobra koniunktura powoli się dla Polski kończy. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że polska gospodarka już wkrótce spowolni, a nasz kraj, zamiast fali wznoszącej, czeka już raczej „miękkie lądowanie”.

Bloomberg przyrównał Polskę do „złotowłosej” z baśni „Złotowłosa i trzy niedźwiadki”. Tak samo bowiem jak „złotowłosa”, której najbardziej smakowała owsianka „nie za ciepła, nie za zimna, ale w sam raz”, Polska osiągnęła w ostatnich latach zrównoważony rozwój, bez silnych wzrostów i nagłych tąpnięć. Ale, jak wskazała Dorota Bartyzel, ten okres zrównoważonego wzrostu powoli się dla Polski kończy, w związku z czym nasz kraj przestanie być „anomalią nawet w kontekście środkowo-wschodnim”, jak nazwał go niedawno Pasquale Diana, analityk z Morgan Stanley.

Analitycy przewidują, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński już wkrótce zostanie zmuszony do podniesienia stóp procentowych, a to spowolni rozwój gospodarczy w Polsce. Co prawda prezes na razie zarzeka się, że nie będzie zaostrzał polityki pieniężnej, ale sądząc po wzroście inflacji (w maju tego roku wzrosła ona o 2,4 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym), może się to okazać nieuniknione. Nigel Rendell z Medley Global Advisors tak widzi tę sytuację: - Jeśli bank centralny nadal nie będzie chciał rozważyć podwyżki stóp procentowych w dającej się przewidzieć przyszłości, złoty straci nieco swój regionalny blask.

O tym, że lata dobrej koniunktury w Polsce się kończą, przekonana jest także Agnieszka Moryc, dyrektor zarządzająca Admiral Tax. - Polska suchą stopą przeszła przez kryzys finansowy z lat 2007 – 2009, pozostając „zieloną wyspą”, czyli jedynym krajem, który w trakcie kryzysu nie zanotował spadku gospodarczego. Ale polska gospodarka wyhamowuje, a inflacja rośnie, dlatego kwestią czasu jest, aż Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe – mówi Moryc. - Jako doradcy podatkowi konsekwentnie polecamy Polakom optymalizację podatkową, a zwłaszcza zakładanie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Mimo Brexitu Zjednoczone Królestwo oferuje przedsiębiorcom stabilność gospodarczą i przewidywalność rozwiązań prawnych, a do tego także wiele zachęt stricte finansowych, takich jak choćby wysoka kwota wolna od podatku, wynosząca obecnie 12 500 funtów – dodaje.