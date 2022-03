Polska zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla zdaniem brytyjskiego dziennikarza

Korespondent dziennika "The Daily Telegraph" Matthew Day uzasadnia dlaczego Polska zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla. Jego zdaniem Polacy pomagając Ukraińcom uchodzącym przed wojną pokazują, że ludzkość nadal ma zdolność do czynienia wielkiego dobra.

W artykule zatytułowanym po prostu "Why Poland deserves to win the Nobel Peace Prize", który w internetowej wersji "Teleprapha" ukazał się we wtorek 22 marca 2022 roku Matthew Day, korespondent piszący między innymi dla "The Scotsman" czy "The Economist" przedstawia argumenty świadczące o tym, że Polska powinna otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla. Jego zdaniem postawa Polaków w obliczu największego kryzysu humanitarnego od II wojny światowej jest godna największych pochwał. Day zwraca uwagę, iż Polacy zorganizowali się oddolnie, bez udziały centralnych władz państwowych. Dwa miliony uchodźców z Ukrainy zostały ugoszczone w naszej ojczyźnie przez zwykłych ludzi, normalne rodziny, a także osoby, które organizowały się wspólnie przez social media, oraz lokalne inicjatywy i władze samorządowe.

"Jeśli nie jest się uczestnikiem, niemal niemożliwe jest wyrazić, w jak niezwykły sposób Polacy wznieśli się, by przyjąć setki tysięcy ukraińskich uchodźców, którzy co tydzień napływają do ich kraju" - pisze Day na łamach "Telegrapha".

Według brytyjskiego dziennikarza Polska zasłużyła na Pokojową Nagrodę Nobla

"W zamian za to istnieje jeden prosty, symboliczny sposób, w jaki reszta świata mogłaby okazać swoją wdzięczność i podziw: przyznanie narodowi polskiemu Pokojowej Nagrody Nobla. Trudno wyobrazić sobie bardziej zasłużonego laureata w dzisiejszym świecie, a mówię to jako korespondent zagraniczny, który przez lata napisał niezliczoną liczbę artykułów naświetlających to, jak na wielu polach ten kraj jest daleki od doskonałości" - czytamy dalej w artykule "The Daily Telegraph", cytowanym przez PAP. "Podczas gdy działania (prezydenta Rosji) Władimira Putina na Ukrainie podsycają rozpacz, to, co zrobiła - i robi - Polska, przywróciło trochę wiary w ludzkość" - kontynuuje Matthew Day.

"(...) naród polski otworzył swoje drzwi dla obcych i pokazał, że choć ludzkość jest zdolna do ogromnego zła, ma również zdolność do ogromnego współczucia. Jeśli to nie zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, to nie wiem, co zasługuje" - podsumował w swoim tekście brytyjski dziennikarz.

Zdaniem Matthew Day`a postawa Polaków w obliczu kryzysu humanitarnego na Ukrainie jest godna podziwu

Pokojowa Nagroda Nobla jest wyróżnieniem ufundowanym testamentem szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla. Nadzór nad nagrodą sprawuje Fundacja Nobla. Pokojowa Nagroda Nobla jako jedyna ze wszystkich nagród Nobla przyznawana jest przez organizację norweską. Jest ona przyznawana kandydatom (ludziom lub organizacjom), którzy "wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów pokojowych".

Do 2020 roku Pokojowa Nagroda Nobla została wręczona 101 razy. Uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla odbywa się 10 grudnia w Oslo.