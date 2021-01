Polska to kraj, w którym „można jeszcze iść do wychodka”, a „woda jak wino smakuje”. Co jeszcze vloger mówi o życiu nad Wisłą?

Zobacz, co ciekawego mówi o tym polski vloger

Fot. YouTube

W Polsce wciąż jeszcze można iść do wychodka, pojeździć na ciągniku lub wejść na wysoką wieżę, skąd rozciąga się piękny widok na pobliskie miasto i rzekę – mówi nieco z przymrużeniem oka polski vloger. Zobaczcie, czym jeszcze się zachwyca!

„Do jakiej Polski chcesz jechać?” - pyta vlogera córka Zosia, na samym początku nagrania. I tak oto zaczyna się wyliczanka, nieco z przymrużeniem oka, obejmująca największe zalety naszego kraju, do których my, jako Polacy, często wracamy myślami. Zobaczcie WIDEO i oceńcie, do jakiego stopnia zgadzacie się z Polakiem?

Polska to....

No właśnie, czy Polska to...

kraj, w którym „wciąż jeszcze można iść do wychodka”?

kraj, w którym „wciąż jeszcze można pojeździć na ciągniku”?

kraj, w którego „krajobrazie wciąż widnieją kopalnie” („szczególnie na Śląsku”)?

kraj, w którym „stadiony są lepsze, niż na Zachodzie”?

kraj, w którym „na wsiach są jeszcze fajne, drewniane domy”?

kraj, w którym „auta blisko jadą za tobą, jak jedziesz przepisowo”?

kraj, w którym „zegar słoneczny mierzy czas”?

kraj, w którym „woda smakuje jak wino”?

