Polska telewizja w Wielkiej Brytanii. Dlaczego warto ją mieć i jak korzystać?

Co daje posiadanie dostępu do polskiej telewizji w Wielkiej Brytanii?

Artykuł sponsorowany

Wszystkie najpopularniejsze polskie programy, filmy i seriale dostępne w jednym miejscu - i to przez internet? Możliwość wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi, pomimo odległości? Oto, dlaczego warto wybrać polską telewizję w UK, korzystając z platformy WEEB TV.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, mimo iż przebywają daleko od swojej ojczyzny, często chcą pozostawać na bieżąco ze sprawami, które na co dzień zajmują serca i umysły ich rodaków nad Wisłą. Dobrym na to sposobem jest oglądanie tej samej telewizji, która jest dostępna w Polsce.

Polskie filmy, seriale, programy rozrywkowe i informacyjne dają nie tylko wiedzę, dotyczącą tego, co aktualnie dzieje się w Polsce - o czym się mówi i co jest popularne. Dają też wachlarz niezawodnych tematów do rozmów z bliskimi i znajomymi, których pozostawiliśmy w ojczyźnie. Każdy przecież dobrze wie, że gdy brakuje wspólnych tematów, to rozmowy przestają się kleić - a to może być jednym z czynników rozluźniających relacje międzyludzkie, wystawione już i tak na próbę ogromnej odległości, która między Polską a UK wynosi około dwa tysiące kilometrów.

Polska TV w UK - co wybrać?

Jak więc oglądać polską telewizję w Wielkiej Brytanii? Wśród wielu możliwości, jakie w dzisiejszych czasach oferują przeróżne firmy i portale, warto zwrócić uwagę na polską platformę streamingową WEEB TV, której zasady funkcjonowania są nieco podobne do tych, które znamy z innych typowych platform streamingowych, jak choćby z Netflixa. Podobieństwo to oznacza przede wszystkim, że podstawą działania WEEB TV jest internet, a więc nie ma potrzeby zakupywania i montowania żadnych dodatkowych urządzeń, takich jak anteny satelitarne czy dekodery. Co więcej, WEEB TV można oglądać też na smartfonach i innych urządzenia mobilnych, posiadających odpowiednie oprogramowanie (np. Android, Windows). Dostęp jest więc niezależny od tego, w jakim miejscu akurat przebywamy.

Czym WEEB TV różni się od typowych platform streamingowych, również opartych na dostępie internetowym? Przede wszystkim, na WEEB TV znajdziemy wszelkie seriale i programy aktualnie puszczane w polskiej telewizji na kanałach takich, jak TVN, Polsat, TVP czy HBO. Dzięki możliwości oglądania kolejnych odcinków w czasie rzeczywistym, a więc w tych samych momentach, w jakich pojawiają się one realnie w polskiej telewizji, będziemy mogli na przykład oglądać dany serial w takim samym tempie, jak nasza mama lub pozostawiona w Polsce przyjaciółka. Synchroniczne oglądanie to dobry impuls do wspólnego spędzania czasu na odległość, a tematy do rozmów same będą przychodzić nam do głowy.

Polska telewizja w UK to możliwość wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi pomimo odległości

Łączyć na odległość mogą nas jednak nie tylko seriale i filmy. W WEEB TV dostępne są także popularne kanały lifestyle’owe, jak choćby TVN Style i popularne w Polsce programy z kategorii telewizji śniadaniowej. Ponadto, na WEEB TV znajdziemy też kanały typowo sportowe (np. Polsat Sport Premium), na których obejrzymy nie tylko rozgrywki na poziomie światowym, ale też wewnątrzkrajowe zmagania, których raczej nie uświadczymy w telewizji brytyjskiej. Z kolei dla dzieci dostępna jest na przykład polska wersja Disney Junior. A jeśli będzie nam brakować tematu do rozmowy z babcią, zawsze będziemy mogli posiłkować się na przykład tym, co mówią w TVP lub sprawdzić, jakie uroczystości religijne są obecnie „na topie” wśród starszych religijnych osób.

Dodatkowo, warto wiedzieć, że ofercie WEEB TV znajdują się jednocześnie programy telewizji różnych „opcji” światopoglądowych, dlatego każdy znajdzie tu coś dla siebie - i to bez konieczności oddzielnej subskrypcji i zakładania kont na różnych platformach. Programy TVNu, Polsatu czy TVP będą dla nas dostępne razem w jednej subskrypcji i za jedną opłatą.

Jak skorzystać z WEEB TV - polskiej telewizji w UK?

Aby korzystać z WEEB TV trzeba założyć sobie konto użytkownika i wykupić dostęp. Jeśli zdecydujemy się na opcję premium, zyskamy też:

nielimitowany dostęp w każdym momencie, niezależnie od ilości oglądających

priorytetowy dostęp na serwerze i łączach wideo

brak wysuwanych reklam na stronie i w odtwarzaczu.

Warto wiedzieć, że platforma WEEB TV oferuje płatności dogodne dla użytkowników z Wielkiej Brytanii, w tym płatność przelewem (polski bank), płatność przelewem SEPA, płatność za pomocą Blika, a nawet płatność w Bitcoinach. Szczegółowych informacji na temat warunków korzystania z platformy należy szukać bezpośrednio na stronie WEEB TV.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!