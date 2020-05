Polacy w Wellingborough dziękują pracownikom NHS za ich poświęcenie

Wspaniały gest dwóch Polek wspieranych przez całą polską społeczność w Wellingborough! Jeszcze nikt takiej pomocy szpitalowi w Isebrook nie zaoferował!

Wellingborough to niewielkie miasto w Wielkiej Brytanii, położone w środkowej części Anglii, w regionie East Midlands i hrabstwie Northamptonshire. Ze względu na to, że znajduje się tu wiele zakładów przemysłowych, przyjeżdża tu wielu imigrantów. Początkowo byli to mieszkańcy innych państw Wspólnoty Brytyjskiej, a następnie czarnoskórzy mieszkańcy Karaibów oraz Hindusi i Pakistańczycy, a następnie przybysze z krajów europejskich. Diaspora Polaków jest tu całkiem liczna w związku z tym.

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "Nothampshire Telegraph" członkowie polskiej społeczności Wellingborough chcieli odwdzięczyć się pracownikom szpitala w Isebrook należącego do Northamptonshire Healthcare NHS Foundation Trust za ich poświęcenie w trakcie pandemii koronawirusa w UK. Zauważyli, że w toaletach dla pacjentów brakuje odpowiednich przyborów, więc podarowali szpitalowi zapas środków tego typu.

Jak czytamy na łamach brytyjskich mediów akcją zawiadywały Kasia Szczepanik i polska nauczycielka Joanna Niewień, które zorganizowały zbiórkę takich środków, jak mydła i kremy, które później przekazały władzom szpitala. "Widzieliśmy, że te rzeczy były potrzebne, więc wspaniale było nam pomóc. Warto było!" - komentowała pani Joanna, która zadeklarowała, że może przygotować kolejną taką akcję, jeśli będzie potrzeba.

"Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja, ale chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy dołączyli się do tej akcji. Przedstawiciele szpitala powiedzieli nam, że zdarzyło się po raz pierwszy, żeby ktoś w taki sposób wspomógł ich placówkę.Bardzo się cieszymy, że w ten sposób możemy pomóc i w imieniu naszej społeczności chcielibyśmy bardzo podziękować NHS".

Super sprawa, prawda?