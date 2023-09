Praca i finanse Polska skarbówka sięga po zarobki Polaków z UK

Dociera do nas coraz więcej sygnałów, że polski fiskus, domaga się od Was zapłaty podatku od dochodów, jakie posiadacie w UK lub żąda wyjaśnień odnośnie posiadanych na Wyspach oszczędności lub inwestycji. Otrzymujemy również informacje o sytuacjach odwrotnych, kiedy to HMRC żąda zapłaty podatku od przychodów z Polski, np. z najmu nieruchomości lub innych otrzymywanych na polskie konta. Wszystko to określa rezydencja podatkowa. Postanowiliśmy to sprawdzić.

Wielokrotnie już pisaliśmy o Polakach mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie mają świadomości, że są nadal polskimi rezydentami podatkowymi, np. w artykule: Czy na pewno masz rezydencję podatkową w UK? Poza rozliczeniem podatku na Wyspach powinni oni, składać deklaracje podatkowe w Polsce. Co za tym idzie płacić tam także podatek jeśli jest on należny. Dla osoby mieszkającej w UK, określenie miejsca jej rezydencji podatkowej jest kluczowe, bowiem decyduje ono o tym, gdzie osoba powinna składać deklaracje podatkowe, aby nie mieć przykrych niespodzianek. Rezydencja podatkowa nie jest przypisana do osoby raz na zawsze i można ją zmieniać dowolną ilość razy, co wyjaśnia kompendium wiedzy na temat zmiany rezydencji podatkowej, przygotowane przez firmę Admiral Tax.

Do tej pory wydawało się jednak, że polska skarbówka, w żaden sposób, tego nie monitoruje, poza przypadkami osób, które mają dochody w obu krajach i w obu składają deklaracje podatkowe. Od niedawna jednak zgłasza się do nas coraz więcej czytelników, od których polski urząd skarbowy domaga się wytłumaczenia z konkretnych zarobków brytyjskich lub nalicza sam podatek i domaga się zapłaty, niezależnie od tego gdzie są oni rezydentami podatkowymi. Jedynym sposobem na wybronienie się od zapłaty, jest wskazanie, że podatek rozliczyło się w UK i że jest się brytyjskim rezydentem podatkowym lub rezydentem podatkowym innego kraju, poza Polską.

Skąd skarbówka wie o zarobkach z Wysp?

Wielka Brytania podobnie jak Polska należy do CRS (Common Reporting Standard), czyli systemu automatycznej wymiany informacji finansowych. Oba kraje dołączyły do CRS w 2017 roku, ale nie jest dokładnie wiadomo, od kiedy zaczęły przekazywać informacje finansowe. Bowiem wdrożenie systemu wymagało przygotowania wszelkich instytucji finansowych do przekazywania danych, ale przede wszystkim do ustalania rezydencji podatkowej ich klientów.

W ramach CRS państwa regularnie wysyłają dane finansowe w tym o kontach bankowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i innych, jakie w ich krajach posiadają rezydenci podatkowi z innych krajów.

Przykładowo Polak mieszkający na Wyspach, którego brytyjski bank uznaje za polskiego rezydenta podatkowego podlega pod wymianę informacji w ramach CRS. Co roku z UK do polskiej skarbówki są przesyłane informacje o kontach, jakie posiada on w brytyjskich instytucjach finansowych.

Jakie informacje z UK otrzymuje polski fiskus?

Wszystkie kraje będące częścią systemu CRS, gromadzą i przesyłają jednolite dane finansowe. Poniższe informacje są udostępniane dla każdego konta:

imię i nazwisko

adres użytkownika podany w banku

data urodzenia (jeśli jest podana)

miejsce urodzenia (jeśli jest w posiadaniu)

numer identyfikacji podatkowej (jeśli dotyczy)

numer konta użytkownika

nazwa i numer identyfikacyjny dostawcy rachunku

saldo (lub wartość) konta, w tym odsetki i dywidendy, na koniec roku kalendarzowego (lub innego odpowiedniego okresu)

Jak bank określa rezydencję osoby?

Wszystkie banki i inne instytucje finansowe w krajach będących częścią CRS, od 2017 roku mają obowiązek ustalić rezydencję podatkową klienta już przy założeniu konta bankowego. Dodatkowo banki regularnie potwierdzają tę informację u osób już posiadających konta. Każdy z nas otrzymał w ciągu ostatniego czasu, wezwanie ze swojego banku do wskazania rezydencji podatkowej. Podana rezydencja podatkowa, decyduje o tym, do jakiego kraju nastąpi przepływ informacji. Oczywiście, jeśli rezydencja podatkowa osoby, jest w tym samym kraju, co bank, informacje nie są przekazywane do CRS.

Jednak samo podanie jako kraju rezydencji Wielkiej Brytanii nie rozwiązuje problemu z polskim fiskusem. Na podstawie informacji od naszych czytelników, wiemy, że banki same zmieniają rezydencję podatkową np. podczas zmiany adresu korespondencyjnego osoby na inny kraj lub na podstawie informacji, jakie podała w innym banku, nawet jeśli bank ten jest w innym kraju. Po zmianie rezydencji podatkowej klienta np. na polską, informacje finansowe dotyczące tego klienta, zaczynają być przekazywane do Polski.

Co zrobić jeśli polski fiskus domaga się zapłaty podatku od zarobków z UK?

Przede wszystkim kluczowe jest określenie tego, gdzie jest się rezydentem podatkowym. Jeśli nadal w Polsce, należy rozliczyć się z polskim fiskusem, uwzględniając podatek zapłacony w UK. Wbrew obiegowym opiniom, można być polskim rezydentem podatkowym, nawet jeśli mieszka się na Wyspach, co wyjaśnia ten artykuł.

Jeśli jest się rezydentem podatkowym w UK, należy taką informację podać do urzędu skarbowego. Generalnie zaleca się, aby w przypadku gdy posiadało się polską rezydencję podatkową, a następnie zmieniło ją na brytyjską, zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

Skarbówka bardzo często domaga się potwierdzenia rozliczeń złożonych w UK lub wręcz potwierdzenia, że osoba rozliczyła konkretną kwotę, która urząd interesuje np. darowiznę lub przychód z funduszu inwestycyjnego. Dla osób pracujących na etacie, które nie posiadają innych dochodów, potwierdzeniem rozliczenia się z podatku na Wyspach będzie formularz P60. Oczywiście jeśli osoba posiada inne dochody, niż wynagrodzenie z umowy o pracę, musi składać Self-Assessment tax return. Ten sam rodzaj rozliczenia obejmuje osoby samozatrudnione oraz dyrektorów brytyjskich spółek limited. Jest niezwykle istotne, aby rozliczenia robione w HMRC zawierały wszystkie przychody np. dywidendy, wpłaty z inwestycji, darowizny, sprzedaży kryptowalut i inne, tak aby w razie potrzeby móc wykazać, że zostały one wykazane i rozliczone pod względem podatku.

Czy można posiadać konto, które nie raportuje do skarbówki?

Wymianą danych w ramach CRS objęta jest większość krajów na świecie. Do systemu przyłączyły się kraje Unii Europejskiej i większość tzw. rajów podatkowych, a także znana z tajemnicy bankowej Szwajcaria. Poza systemem są kraje, w których posiadanie konta bankowego uznawane byłoby za bardzo ryzykowne, oraz kilka krajów, gdzie można założyć bezpiecznie konto poza CRS>>

Co jeśli osoba nigdzie nie jest rezydentem podatkowym?

Jest to częsta sytuacja dla osób podróżujących, niemających nigdzie stałego miejsca zamieszkania ani centrum interesów życiowych. Jeśli osoba taka nie przebywa w żadnym kraju dłużej niż 183 dni w roku, nie posiada ośrodka interesów życiowych, nie jest nigdzie rezydentem podatkowym. Jednocześnie, gdy ostatnim krajem rezydencji podatkowej tej osoby była Polska, polski urząd może się upomnieć o jej podatki. Wówczas musi ona udowadniać, że nie jest polskim rezydentem podatkowym, a jednocześnie nie może wskazać miejsca, gdzie płaci podatki, co wzbudza “podejrzenia”. Najkorzystniej jest dla takich osób, “postarać się” o rezydencję w jednym kraju, korzystnym pod względem podatkowym, jak na przykład Cypr. Wypracować taki model życia, że będzie się posiadało rezydencję podatkową w jednym miejscu, co za tym idzie certyfikat rezydencji i spokój w sprawach podatkowych.

