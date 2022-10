Polska przedsiębiorczyni działająca w UK nagrodzona na gali Woman Power w Warszawie

artykuł sponsorowany

Polska przedsiębiorczyni działająca na Wyspach została uhonorowana na gali Woman Power w Warszawie. Motivation Academy zostało nagrodzone wyróżnieniem Top Woman in Power 2022, a statuetkę odebrała Kamila Żak.

30 września 2022 roku w ekskluzywnym hotelu Sheraton w stołecznej Warszawie odbyła się gala i forum Woman Power 2022, którą uświetniły swoją obecnością nie tylko gwiazdy, ale także przedstawiciele świata wielkiego biznesu. Obok takich postaci, jak Jolanta Kwaśniewska, Kayah, Małgorzata Ohme, Dorota Wellman, Małgorzata Rozenek-Majdan i Ewa Chodakowska na wydarzeniu można było spotkać także przedsiębiorczynie i kobiety biznesu, a gościem honorowym była Jyotika Jhalani, właścicielka marki Janavi India.

Imprezę prowadzili Zygmunt Chajzer i dr Milena Gołda, redaktor naczelna magazynu "CEO World". W trakcie imprezy swoją premierę miała książka "Woman in POWER. The TOP 100 Woman in Power in Poland", prezentująca sylwetki 100 najbardziej znaczących kobiet w świecie biznesu. W ramach forum Woman Power odbyły się dyskusje w ramach trzech paneli tematycznych Ciało – Umysł – Dusza, a w ramach gali Woman Power przyznano nagrody Woman in Power – prestiżowe wyróżnienia za osiągnięcia i potwierdzenie sukcesu w biznesie.

Wśród nagrodzonych statuetką Top Woman in Power 2022 znalazło się Motivation Academy, a jego założycielka Kamila Żak odebrała osobiście tę nagrodę. "Otrzymaliśmy wyróżnienie jako Motivation Academy i odebrałam statuetkę Top Woman in Power 2022" - komentowała specjalnie dla "Polish Express" Kamila Żak. "Wydarzenie zostało szeroko opisane w polskich mediach, na łamach Ohme.pl, Viva.pl, Jastrzab Post, Pomponik.pl, Kozaczek.pl, a za kilka dni ukaże się artykuł w "Forbesie".

"Było to wydarzenie światowej klasy. Czuję się zaszczycona zaproszeniem i wyróżnieniem dla mnie jako marki, a także miejscem w książce "33 kobiety mocy" obok tak zacnych osobistości jak Henryka Krzywonos, Małgorzata Rozenek-Majdan, Eva Minge, Beata Drzazga, Jyotika Jhalani, Beata Pawlikowska, Natalia Jefimowa, Kayah. Brałam także udział w panelu dyskusyjnym Kobiety Mocy w biznesie razem z Małgorzatą Rozenek-Majdan" - dodaje założycielka Motivation Academy.

Gala Women Power okazała się niepowtarzalną okazją dla kobiet biznesu z całej Polski i nie tylko do wspierania się nawzajem i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Rozmawiano o tym, jak przedstawicielki płci pięknej inwestują, dyskutowano jak można zwiększyć ich dostęp do stanowisk kierowniczych w branży nie tylko modowej, kulinarnej, estetycznej, ale też technologicznej. Poznaliśmy poszczególne historie nie tylko kobiet sukcesu, ale także ich ciężkiej pracy i przestojach w drodze do celu.

"To bardzo ważne, by w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań, na czele firm stały osoby, które mają niezachwiany kodeks wartości i na które po ludzku można liczyć: - komentowała Ewa Chodakowska. Podsumowując, był to wieczór pełen motywacji i inspiracji, zarówno tej kobiecej, jak i biznesowej.