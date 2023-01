Polska najlepszym krajem na wakacje w 2023 roku według CNN Travel

Od rynku w Krakowie, po lasy, jeziora i góry, Polska zaprasza, by ją odkrywać

Gdzie warto wybrać się na wakacje w 2023 roku? Według CNN Travel najlepszym miejscem na urlop w nowym roku jest... Polska! Nasza ojczyzna w rankingu przygotowanym przez amerykańskich dziennikarzy wyprzedziła między innymi zachodnią Australię, angielski Liverpool, wyspy Fidżi czy Kair w Egipcie.

Do końca 2022 roku międzynarodowo turystyka osiągnęła około 65% swojego ruchu sprzed pandemii, a w niektórych sektorach wróciła już prawie do normy (czyli do wskaźników z 2019 roku), osiągając 80% lub aż 90% w tej skali, jak wynika z danych przedstawionych przez Światową Organizację Turystyki ONZ.





Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta utrzyma się także w 2023 roku. Pozostaje zatem pytanie, gdzie warto wybrać się na urlop w nowym roku. Z odpowiedzią na nie spieszą dziennikarze z CNN Travel, którzy przygotowali zestawienie 23 najlepszych kierunków turystycznych na 2023 rok.

Jaka destynacja znalazła się na samym szczycie tej listy? Polska!

Dlaczego w 2023 roku warto odwiedzić właśnie Polskę?

Atuty naszej ojczyzny opisała Julia Buckley, pisząc, iż „od rynku w Krakowie, po lasy, jeziora i góry, Polska zaprasza, aby ją odkrywać”. Co ciekawe, głównym uzasadnieniem takiej, a nie innej pozycji naszego kraju w tym rankingu nie są wcale jego walory czysto turystyczne (choć te również zostały docenione). „Powodem, dla którego powinieneś odwiedzić Polskę w 2023 roku, nie jest szansa na pobyt w miejscu odpowiednim dla rodziny królewskiej. Ma to pokazać solidarność z krajem, który z okazał solidarność narodowi ukraińskiemu” - zaznacza bardzo wyraźnie Buckley.

Na łamach CNN Travel zaznaczono, że Polska ma liczącą prawie 500 km granicę z krajem, który został napadnięty przez Rosję i pozostaje ogarnięty wojną. Właśnie nad Wisłą schronienie znalazła największa liczba uchodźców z Ukrainy. Amerykański portal zwraca uwagę, że turystyka w naszym kraju po pandemii wciąż znajduje się w nie najlepszej formie. W takim kontekście wizyta w Polsce ma wymiar etyczny, bo wiążę się ze wzmacnianiem gospodarki kraju, którego obywatele ruszyli z pomocą dla znajdujących się w potrzebie Ukraińców.

Nasz kraj okazał się najlepszy w rankingu przygotowanym przez CNN Travel

„Niezależnie od tego, czy masz ochotę na warszawski pałac, wypad do miasta takiego jak Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Poznań [...], czy też ucieczkę od tego wszystkiego do pięknych lasów, nad jezioro czy w góry lub na wieś — teraz masz szansę zrobić coś dobrego, biorąc urlop” - podsumowuj Buckley.

W rankingu CNN Travel Polska znajduje się na samym szczycie. Nasz kraj wyprzedził między innymi zachodnią część Australii, gdzie 20 kwietnia 2023 będzie widoczne całkowite zaćmienie Słońca, a także Liverpool, miasto Charleston w USA, Wilno (Litwa), wyspy Fidżi oraz brazylijskie Manaus.

Od rynku w Krakowie, po lasy, jeziora i góry, Polska zaprasza, by ją odkrywać

Warto w tym miejscu przypomnieć, że podobne apele o odwiedzanie Polski pojawiały się już wcześniej. W pierwszej połowie lipca angielski portal „Guardian” namawiał do turystycznej wizyty w naszej ojczyźnie. W swoim artykule Caroline Eden relacjonowała swoją wizytę w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Autorka odwiedziła warszawskie Muzeum Narodowe, krakowskie księgarnie oraz gdańskie Europejskie Centrum Solidarności. Osobny wątek jej tekstu dotyczył polskich kulinariów. Eden była zachwycona naszą kuchnią i nie mogła nachwalić się zupy pomidorowej, pierogów z jagodami i chłodników.

Wysłanniczka „Guardiana” przyznała wprost, że jest zafascynowana naszym krajem i chce do niego wrócić jak najszybciej, aby zwiedzić Wrocław, Poznań i Lublin. Jednocześnie Eden bardzo wyraźnie zwracała uwagę na pomoc Polaków Ukraińcom.

„Wydając pieniądze w Polsce, wspierasz tych, którzy pomagają Ukraińcom”

„Na dworcach kolejowych przez całą dobę działają olbrzymie namioty-kuchnie, hotele przyjmują uchodźców, kawiarnie zbierają pieniądze, kucharze dostarczają posiłki, a muzea i galerie mają skrzynki na datki. Panuje atmosfera solidarności. Na każdą powiewającą polską flagę przypada jedna ukraińska” - pisała. „Pytanie brzmi, czy dobrze jest być turystą w takiej chwili? Zdecydowanie tak. Wydając pieniądze w Polsce, wspierasz tych, którzy pomagają Ukraińcom” - podsumowała.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

9 mln osób w UK żyje w zimnych, zawilgoconych i nieodpowiednio dogrzanych domach

Status zasiedlenia a prawo do brytyjskiej emerytury

Supermarkety sprzedały Brytyjczykom na Święta Bożego Narodzenia zgniłe indyki? Media społecznościowe zaroiły się od zdjęć

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!