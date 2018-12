Polska MOCNO ucierpi w wyniku "twardego" Brexitu - jak wiele stracimy?

Widmo Brexitu w wersji "no deal" nadal wisi nad Wielką Brytanią - w obliczu przełożenia głosowania w Izbie Gmin nabrało ono jeszcze bardziej realnych kształtów. Jakie konsekwencje dla UK, dla Unii, ale także dla Polski będzie miał rozwód Londynu z Brukselą w takim kształcie?

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych bez umowy będzie oznaczało zarzucenie wszystkiego, co udało się wypracować podczas negocjacji na linii Bruksela-Londyn. Wiąże się to z odrzuceniem koncepcji "transition period", a zamiast wspólnego, unijnego rynku i swobodonej wymiarny towarów wrócą czasy ceł, kontroli granicznych i ograniczeń handlowych. Fachowcy nie mają żadnych wątpliwością - ucierpią na tym wszyscy. Ale kto najbardziej?

Według polskiego portalu Money.pl najbardziej pod względem gospodarczym ucierpi Unia Europejska. - Wielka Brytania ma od wielu lat ujemne saldo obrotów z zagranicą. Od stycznia do października minus w handlu towarami i usługami wyniósł 26 mld funtów. Ostatni miesiąc, kiedy była nadwyżka, a zarazem jedyny taki w tym wieku, to luty 2011 roku - czytamy w tekście Jacka Frączyka.

UK zajmuje czwarte miejsce wśród światowych importerów i trudno sądzić, aby po "odcięciu" od unijnego rynku udało się zachować tę pozycję. Brytyjczycy teraz kupują dużo, najwięcej od krajów zjednoczonych w Unii Europejskiej, ale jeśli będą mogli kupować taniej - na przykład z Chin - będą to robić. Wojna handlowa zaszkodzi bardziej tym, którzy im sprzedają, a w tym gronie jest także Polska.

Według oficjalnych danych HM Revenue & Customs (HMRC) nasza ojczyzna jest na ósmym miejscu na liście największych eksporterów do Wielkiej Brytanii. W tym zestawieniu przodują Niemcy, Holandia i Francja. Warto jedna spojrzeć na to, ile procent naszego PKB wynika ze sprzedaży na Wyspach - to niecałe 3%. W tej perspektywie jesteśmy czwartym najbardziej poszkodowanym przez ewentualny twardy Brexit krajem.

W tym miejscu należy sobie zadać pytanie o to jak po Brexicie będą wyglądały relacje handlowe Polski z Wielką Brytanią, jakie będą obowiązywały cła i ile będzie kosztował handel. Czy uda się wypracować jakieś bilateralne porozumienie? Na wszystkie te pytania już wkrótce poznamy odpowiedzi...

