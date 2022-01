Polska kuchnia podbiła UK - dlaczego Brytyjczycy pokochali pierogi?

Artykuł przygotowany przy współpracy z restauracją Taste it Polish Restaurant

Polska kuchnia przebojem nie tyle zdobywa, co już zdobyła brytyjskie stoły! Prawdziwym przebojem wśród mieszkańców Wysp okazały się pierogi. Co sprawiło, że stały się one prawdziwym fenomenem w skali światowej?

Jeszcze kilkanaście lat temu polska kuchnia mogła uchodzić na Wyspach za egzotyczną ciekawostką czy intrygującą nowość. Brytyjczycy patrzyli nieufnie na tradycyjnie potrawy znad Wisły. Nie znali "naszych" smaków, nie wiedzieli czego spodziewać się po "dziwnych", z wyspiarskiego punktu widzenia, daniach w rodzaju flaczków, bigosu czy gołąbków. Sytuacja w 2022 roku wygląda jednak diametralnie inaczej, niż w 2004, kiedy Polska ledwo co stała się częścią Unii Europejskiej, a emigranci z naszego kraju zaczęli masowo szukać szans na lepsze życie właśnie w UK. W trakcie niemal dwóch dekad Brytyjczycy nie tylko poznali kuchnię naszego, kraju ale - możemy to napisać bez zbędnej przesady! - pokochali ją.

"Pierogi są prawdziwym hitem, szczególnie jako szybki posiłek przy okazji weekendowego wypadu na imprezę. Nie ma bezpieczniejszego modelu biznesowego niż oferowanie za kilka funtów talerza pierogów, a do tego kufla piwa lub kieliszka polskiej wódki" - komentował dla PAP`u Australijczyk John Clark, który w 1997 r. założył w centrum Londynu bistro, w którym można zamówić polskie dania.

Czym różni się kuchani polska od kuchni brytyjskiej? "Podobieństwo polega przede wszystkim w sposobie przyrządzania mięs (wieprzowiny, jagnięciny), a różnica w przyprawianiu ich. Polskie potrawy są częściej doprawiane ziołami lub nawet przyprawami korzennymi ,co daje im większą wyrazistość. W polskiej kuchni często korzystamy z kiszonek czy aromatycznych grzybów leśnych, a w kuchni angielskiej jest to niespotykane" - komentuje dla "Polish Express" Piotr Rajczyk z restauracji Taste it Polish Restaurant z Hatfield.

Warto zaznaczyć, że w polskich lokalach, knajpach, restauracjach, take-away`ach stołują się nie tylko Polacy, ale także Brytyjczycy. Polska kuchnia zaczęła funkcjonować na podobnych zasadach, co kuchnia włoska, hinduska czy francuska. Niemniej, nie jest tak, że dania z naszego kraju przestały zaskakiwać. "Odkryciem dla Brytyjczyków były nasze zupki owocowe. The Guardian poświęcił im nawet serię artykułów. Czegoś takiego Brytyjczycy wcześniej nie znali" - komentowała Zuza Zak, autorka książki "Polska. Nasza kuchnia w nowej odsłonie".

"Brytyjczycy najczęściej wybierają potrawy, których do tej pory nie znali. Przede wszystkim pierogi, placek po węgiersku, tradycyjny bigos i oczywiście schabowy z ziemniakami i zasmażaną kapustą. Rzadziej próbują zup, ale nasz żurek z jajkiem i świeża bułeczką ich zachwyca" - komentował szef restauracji Taste it Polish Restaurant.

Oczywiście osobny akapit należy poświęcić pierogom. Co prawda pierogi są uważane przez Polaków, jak i cudzoziemców, za potrawę typowo polską, wręcz narodową, ale... wcale nie pochodzą z naszej ojczyzny! Pierwotnie pomysł nadziewania kawałków ciasta makaronowego różnymi rodzajami farszu i ich gotowania, pieczenia lub smażenia pochodzi z Chin. Właśnie z tego dalekiego kraju przez Ruś dotarł do Polski. Dopiero później rozpowszechnił się w innych krajach Europy.

Pierogi były już znane w XIII wieku. Początkowo przygotowywano je wyłącznie na specjalne okazje i święta, a w XVII wieku pierogi (gotowane, pieczone, jak i smażone) były już dobrze znane w kuchni staropolskiej.

Co sprawia, że pierogi stały się prawdziwym fenomenem w UK i na świecie? "Tajemnicą naszych pierogów jest oczywiście receptura na ciasto, aby było delikatne i cienkie, a pierogi robione były ręcznie! Farsz do wszystkich naszych pierogów to przede wszystkim świeże produkty, dobrze doprawione przez naszych kucharzy, ale według starych babcinych przepisów" - podsumowywał Piotr Rajczyk z restauracji Taste it Polish Restaurant.

TASTE IT POLISH RESTAURANT

Profil na Facebooku

17 Market Place

AL10 0LJ

HATFIELD

+44 7377 740750