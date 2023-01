Polska komedia romantyczna „Na Twoim miejscu” już 20 stycznia trafi do kin w UK! Jeszcze nikt tak nie opowiadał o perypetiach w związku

Kaśka i Krzysiek mają na pozór wszystko – są nie tylko młodzi i atrakcyjni, ale mieszkają też w malowniczej okolicy i wychowują uroczego synka. Patrząc z zewnątrz – wszystko gra, a para powinna być wdzięczna, że los zdecydowanie im sprzyja i nie rzuca pod nogi kłód. Ale, jak to w życiu bywa, pod powłoką szczęścia aż gotuje się od wzajemnych żalów, pretensji i nieporozumień, a małżeństwu Kaśki i Krzyśka bliżej jest do rozpadu, niż do trwania w idyllicznym stanie szczęśliwości. Kłótnie, kłótnie i jeszcze raz kłótnie – oto codzienność ludzi, którzy nie potrafią znaleźć recepty na spokój i wzajemne zrozumienie.

Wszystko zmieni się pewnego poranka, gdy... u Kaśki i Krzyśka nastąpi zamiana ciał. Brzmi znajomo? Dla znawców kina, którzy widzieli takie produkcje jak „Zakręcony piątek” czy „Dziś 13, jutro 30” - może tak, ale jeszcze nikt nie opowiadał w ten sposób o perypetiach w związku. Tak zabawnie – w końcu komedie romantyczne rządzą się swoimi prawami, a jednocześnie tak głęboko. Po zamianie ciał małżonkowie muszą przejąć obowiązki tego drugiego, co oznacza, że muszą stawić czoła zupełnie nieznanym sobie problemom. A to prosta i najlepsza droga do nauki empatii, której w dzisiejszych czasach wyraźnie nam brakuje. Zamiana ciał to sprytny manewr, który twórcom filmu pozwala opowiedzieć o zawiłościach współczesności. Ale także o nadziei na lepsze zrozumienie się przy odrobinie wysiłku i otwarcia na drugą osobę.

Listę kin, w których odbędą się pokazy, znajdziecie na www.ukfilmy.pl oraz poniżej:

