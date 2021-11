„Polska jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO". O czym Mateusz Morawiecki rozmawiał z Borisem Johnsonem w Londynie?

Fot. YouTube

Zakończyło się spotkanie Mateusza Morawieckiego z Borisem Johnsonem w Londynie, podczas którego szef polskiego rządu poruszył m.in. palącą sprawę kryzysu migracyjnego rozgrywającego się na polsko-białoruskim pograniczu. Szef brytyjskiego rządu zapewnił Mateusza Morawieckiego, że Polska jest najbliższym europejskim sojusznikiem Wielkiej Brytanii w NATO.

Myślę, że Polska w naszym sposobie myślenia jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO w zakresie budowania obrony, relacji długoterminowego bezpieczeństwa i oczywiście w wielu innych obszarach – tymi słowami premier Boris Johnson niejako przywitał Mateusza Morawieckiego na otwartym dla mediów spotkaniu na Downing Street. Dalej rozmowy toczyły się już za zamkniętymi drzwiami, a relację z nich premier zdał dziennikarzom dopiero po wyjściu z siedziby premiera. - Widać, że Wielka Brytania wspiera nas w wielu aspektach naszych działań, praktycznie we wszystkim co postrzegamy jako ryzyko geopolityczne – zaznaczył premier polskiego rządu.

Wielka Brytania solidarna z Polską w walce z atakiem hybrydowym Łukaszenki

Głównym punktem dzisiejszego spotkania Mateusza Morawieckiego z premierem Borisem Johnsonem było omówienie trudnej sytuacji na polsko – białoruskim pograniczu. Poza tym przywódcy Polski i Wielkiej Brytanii przyjrzeli się napięciom pomiędzy Rosją i Ukrainą, a także szalejącemu kryzysowi energetycznemu. Po „bardzo dobrej rozmowie między przyjaciółmi” premier Morawiecki wyznał dziennikarzom, że rządy Polski i UK „obiecały sobie wypracowywać praktycznie identyczne stanowiska zarówno w odniesieniu do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, ale także w odniesieniu do kryzysu energetycznego, kryzysu wobec Ukrainy”.

Wyraźnie zadowolony ze spotkania premier Morawiecki zaznaczył, przemawiając do dziennikarzy na Downing Street, że „Wielka Brytania jest bardzo dobrym sojusznikiem, przyjacielem Polski” i dodał, że nasz kraj będzie z rządem Borisa Johnsona kontynuować bliską współpracę. - Cieszę się, że premier Johnson i Wielka Brytania jest z nami na tej samej długości, na tej samej fali, co do przyczyny tych wszystkich kryzysów, a także środków w ich załatwieniu, deeskalacji tych kryzysów – potwierdził premier.