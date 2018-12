„Polska jest gotowa na twardy Brexit” - uspokaja premier Mateusz Morawiecki

Fot. Getty

Na piątkowej konferencji prasowej, podsumowującej dwa dni szczytu Rady Europejskiej, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska jest gotowa na tzw. twardy Brexit. Szef polskiego rządu zapewnił, że nawet w wypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy, Polacy na Wyspach nie mają się czego obawiać, ponieważ ich prawa chronią uzgodnienia bilateralne między Londynem i Warszawą odnośnie traktowania wzajemnie swoich obywateli.

Mateusz Morawiecki wyraźnie zaznaczył, że scenariusz, w którym Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską bez umowy, nie stanowi dla Polski zagrożenia. Mimo tego premier oświadczył, że wierzy, iż uda się osiągnąć stosowny kompromis między Brukselą i Londynem, tak żeby do twardego Brexitu nie doszło. - Na taką ewentualność się również przygotowujemy, cały czas zachowując jeszcze nadzieję, że Wielkiej Brytanii uda się wypracować porozumienie w tej sprawie – powiedział Morawiecki. - Z naszej strony mogę powiedzieć, że dzisiaj właściwie piłka jest po tamtej stronie boiska – dodał.

Scenariusz no-deal jest najgorszym, jaki można sobie wyobrazić w zakresie Brexitu, i to zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak też dla krajów Unii Europejskiej. Jednak, jak podkreślił Morawiecki, żaden scenariusz nie przewiduje pogorszenia sytuacji Polaków mieszkających na Wyspach. Premier polskiego rządu przypomniał, że z Theresą May spotkał się kilkukrotnie i zgodził się z nią co do tego, że prawa obywateli polskich w UK i prawa obywateli brytyjskich w Polsce regulują uzgodnienia bilateralne, oparte na zasadzie wzajemności i szacunku dla dotychczas uzyskanych przez imigrantów, „socjalnych i społecznych warunków funkcjonowania”.

Mateusz Morawiecki pochwalił się też na konferencji po szczycie UE, że Wspólnota nie będzie na razie zmieniała polityki migracyjnej i azylowej, co jest „ogromnym polskim zwycięstwem”. - Mogę podkreślić tu raz jeszcze, że to nasze stanowisko od ponad dwóch lat, które jednoznacznie podnosiliśmy, że nie ma żadnych przymusowych relokacji, zostało przyjęte przez Radę Europejską w czerwcu. Teraz wypracowywane są konkretne kryteria zastosowania tej polityki migracyjnej i azylowej w kształcie, który wtedy uzgodniliśmy. Czyli na warunkach polskich – zaznaczył premier.

