Polska i Wielka Brytania są sojusznikami od 150 lat - minister obrony UK z wizytą w naszej ojczyźnie

Brytyjski minister obrony narodowej z wizytą w Polsce. Ben Wallace w Zamościu podpisał porozumienie o ścisłej współpracy nad kompleksową bronią przeciwlotniczą (Air Defence Complex Weapons), a następnie wziął udział w konferencji Warsaw Security Forum.

Wielka Brytania potwierdza długoterminowe wsparcie programu szybkiej modernizacji polskiej obrony przeciwlotniczej po przekazaniu w bazie wojskowej w Zamościu sprzętu systemu Mała Narew oraz zatwierdzeniu umowy ramowej na system Pilica. Stanowi to finalizację kolejnego etapu polsko-brytyjskiej współpracy militarnej. Oznacza to dalsze wzmacnianie nie tylko polskich sił zbrojnych, ale również całej wschodniej flanki NATO. W dniu wczorajszym, 4 października 2022 roku brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace oraz polski wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak złożyli podpisy pod porozumieniem o ścisłej współpracy nad kompleksową bronią przeciwlotniczą (Air Defence Complex Weapons). Dzięki temu Wielka Brytania i Polska mogą współpracować w zakresie rozwoju i produkcji broni, dodatkowo wzmacniając relacje zbudowane w ramach Defence and Security Cooperation Treaty (z 2017 roku) oraz pogłębiając interoperacyjność sił zbrojnych.

"Cieszę się, że jestem dzisiaj w Zamościu z moim przyjacielem i bliskim partnerem Mariuszem Błaszczakiem" - deklarował szef brytyjskiego resorty obrony. "Od ponad 150 lat trwamy w bliskim sojuszu obronnym z Polską, a ponieważ stoimy w obliczu zagrożenia ze strony Rosji, potrzebujemy sprzętu i zdolności do ochrony naszego narodu i zachowania stabilności europejskiej".

UK potwierdza długoterminowe wsparcie programu szybkiej modernizacji polskiej obrony przeciwlotniczej

"Niezależnie jak silne i zdolne są siły lądowe, czy też pancerne, bez dobrej i zdecydowanie bardzo rozwiniętej obrony powietrznej są one nieistotne, ponieważ jesteśmy nadal narażeni na ataki, czy to ze strony statków powietrznych, czy też dronów. Dlatego Polska i Wielka Brytania inwestują w tym samym czasie w rozwiązania nowej generacji" - uzupełniał Ben Wallace.

"Wyciągamy wnioski z wojny, która toczy się na Ukrainie, wiemy, jakimi metodami posługują się Rosjanie, którzy atakują Ukrainę, wiemy, jak budowana jest odporność armii ukraińskiej. I nie mamy wątpliwości co do tego, że obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa stanowi ważny element bezpieczeństwa" - to z kolei komentarza kierującego polskim MON Mariusza Błaszczaka.

Wielka Brytania wzmacnia Polskę i wchodnią flankę NATO

Szef resortu obrony zaznaczał, iż uzbrojenie i sprzęta w ramach Małej Narwi (wyrzutnie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe krótkiego zasięgu, oparte o technologię brytyjską) wraz z polskimi radarami i ciężarówka już wzmocniły potencjał militarny Wojska Polskiego. Wkrótce, w ramach umowy dotyczącej systemu Pilica (systemu przeciwlotniczego, przeciwrakietowego krótkiego zasięgu, dotychczas artyleryjskiego, wyposażonego w rakiety CAMM) Polska zapewni sobie "bardzo silną osłonę nieba (...) jeśli chodzi o zagrożenia związane na przykład z rakietami manewrującymi", jak zaznaczał Błaszczak.

Ben Wallace docenił postawę i zaangażowanie Polski, dziękował szefowi MON`u za "naprawdę bardzo sprawną i bardzo szybką współpracę, która jest bardzo rzadko spotykana, jeżeli chodzi o obecną biurokrację", jak cytujemy za PAP`em.

Ben Wallace ocenia szansę nuklearnego ataku Rosji

Następnie, kierujący Ministry of Defence udał się do stolicy, gdzie we wtorek rozpoczęła się dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum. W związku z sytuacją na Ukrainie, Ben Wallace zaznaczał iż "jest bardzo mało prawdopodobne, że Putin zaatakuje bronią jądrową w pobliżu krajów NATO", jak cytujemy za TVN24. "Ale myślę, że mało realne jest zastosowanie taktycznej broni jądrowej w Ukrainie czy w jej pobliżu" - dodawał.

