Polska emigrantka przypadkiem kupiła zabawkę śpiewającą po polsku o… kokainie i depresji! [WIDEO]

Fot. YouTube/@CTVNews

Hit internetu! Kaktus, śpiewający w trzech językach, akurat po polsku śpiewa przebój Cypisa o zażywaniu kokainy i o stanach depresyjnych. Zagraniczne media ostrzegają przed szokującą „zabawką edykacyjną” z Walmarta.

Polska emigrantka z Kanady kupiła dla wnuczki zabawkę w Walmarcie i z przerażeniem odkryła, że zabawka śpiewa po polsku popularną piosenkę „Gdzie jest biały węgorz” polskiego twórcy Cypisa – piosenkę traktującą między innymi o zażywaniu kokainy.

Zabawka „edukacyjna” z Walmarta śpiewa po polsku o kokainie

O niespodziewanym zakupie Polka opowiedziała w programie kanadyjskiej stacji CTV News „Consumer Alert”. Jak relacjonowała kobieta, kupując zabawkę w Walmarcie była przekonana, że będzie to prezent „edukacyjny”, dzięki której wnuczka będzia miała możliwość osłuchać się z trzema językami. Na całe szczęście przed podarowaniem śpiewająco-tańczącego kaktusa wnuczce, Polce przyszło do głowy, żeby przesłuchać, co zabawka ma do przekazania.

Kaktus śpiewa piosenki w trzech językach – angielskim, hiszpańskim oraz polskim – i akurat w naszym języku nie wiedzieć czemu pojawia się piosenka o sprawach, o których dzieci raczej słuchać nie powinny – o braniu narkotyków, obojętności wobec życia i stanach depresyjnych. Zszokowana „przesłaniem” zabawki kobieta złożyła reklamację w Walmarcie, a całą historię opowiedziała w kanadyjskich mediach, by przestrzec innych potencjalnych klientów przed zakupem. Cały wywiad z polską emigrantką można obejrzeć na portalu YouTube:

W efekcie skargi polskiej emigrantki mieszkającej w Kanadzie, Walmart poinformował, że po przyjrzeniu się sprawie wycofa zabawkę ze swojej oferty. Jednocześnie sieć zaznaczyła, że śpiewający kaktus jest sprzedawany na stronie Walmart przez firmę zewnątrzną.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz gdy głośno w mediach robi się właśnie o tym dziwacznym kaktusie. Wcześniej, kilka miesięcy temu, tą samą zabawkę „edukacyjną” sprzedawano na Tajwanie. Była dostępna w różnych sklepach – między innymi na Amazonie.