Polska dziewczynka jednym z dwóch pierwszych dzieci urodzonych w 2019 roku w Szkocji

Fot: BBC

Liliana Banaszek, córeczka polskich imigrantów, jest pierwszym dzieckiem, które urodziło się na terenie Szkocji w roku 2019. A dokładnie, jednym z dwóch pierwszych!

Jak czytamy na łamach portalu BBC News urodzona w St John's Hospital w Livingston Liliana Banaszek jest jednym z dwóch pierwszych dzieci, które urodziły się w Szkocji w nowym, 2019 roku. Maleństwo przyszło na świat dosłownie kilka minut po północy, ważąc przy tym dobre 4400 gramów.

Matka Liliany, Paulina Banszek, spodziewa się, że ​​będzie to "ekscytujący" czas dla jej całej rodziny. - To nasze pierwsze dziecko i jesteśmy szczęśliwi, że jest już po wszystkim. Nasza córeczka miała się pojawić na świecie 24 grudnia - w wigilię Bożego Narodzenia - ale najwyraźniej stwierdziła, że zostanie jeszcze dłużej w brzuszku i pojawi się dopiero na Nowy Rok - komentowała Polka dla BBC dodając, że z pewnością będzie to dla niej wyjątkowy rok.

Dodajmy, że niemal w tym samym czasie na porodówce zlokalizowanej w Edinburgh Royal Infirmary Deirdre Kelly urodziła małą Islę. Dwójkę tych bobasów można uznać za pierwsze dzieci urodzone w 2019 roku. Obu maluszkom i ich rodzinom gratulujemy, życząc przy tym dużo zdrowia!

