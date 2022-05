Polska, do której wróciłam, niestety nie jest taką Polską, w jakiej chciałabym się zestarzeć [List od Czytelniczki]

Polka, która wróciła do kraju, opowiada o swoim doświadczeniu "powrotowym"

Publikujemy mail jednej z naszych Czytelniczek, która postanowiła podzielić się z nami swoimi doświadczeniami z powrotu do Polski.

Wielu Polaków decydujących się na powrót do kraju Polska nadal rozczarowuje... niestety.

Dla wielu Polaków, którzy decydują się na powrót do kraju z Wielkiej Brytanii, Polska wciąż jest rozczarowująca. Każdy ma własne argumenty, jednak mimo indywidualnych przypadków, pojawiają się opinie o sytuacji w naszym kraju, które nie są odosobnione. Publikujemy treść maila od jednej z naszych Czytelniczek, która podzieliła się własnymi doświadczeniami z powrotu do Polski i… ponownego wyjazdu do UK.

O powrotach do Polski pisaliśmy wielokrotnie, a opinie naszych rodaków na ten temat bywają różne. Tym razem chcielibyśmy Wam przedstawić doświadczenia z powrotu opisane przez jedną z naszych Czytelniczek, która była optymistycznie nastawiona do – jak sądziła – „nowej polskiej rzeczywistości”, jednak rzeczywistość ta uświadomiła jej tak naprawdę, gdzie jest jej prawdziwy dom.

Rozczarowujący powrót do Polski

Oto jedna z historii, która zakończyła się ponownym powrotem na Wyspy po zakosztowaniu realiów życia w Polsce. Poniżej publikujemy list naszej Czytelniczki, która razem z dziećmi, postanowiła dać szansę naszemu krajowi, ale szybko uświadomiła sobie, że nie do takiej Polski chciała wracać:

Moja decyzja o powrocie do Polski była dość spontaniczna, owiana optymizmem, i od myśli do czynu zajęła poł roku... natomiast polskie realia mnie bardzo zawiodły, i nawet nie zdążyłam z dziećmi rozpakować jeszcze wszystkich walizek, a już byliśmy z powrotem w UK, jak się okazało, naszym jedynym domu.

Polska, do której wróciłam, niestety nie jest taką Polską, w jakiej chciałabym się zestarzeć.

Smutne, poważne twarze przechodniów ,niemiłe panie w sklepach, zachłanność i zakłamanie polskiego kościoła, i okropna zdewociała pani katechetka na lekcji religii mojej córki dzwoniąca do mnie o świcie, że córka modlitwę źle wymawia?

Wreszcie, wymieniając dalej, okazało się, że po 500+ trzeba żebrać w okienku pomocy społecznej, spowiadając się ze swojego życia prywatnego, z kolejką słuchających oczekujących za plecami, za zarobki z Anglii trzeba zapłacić podatek także w Polsce, ceny żywności totalnie nieadekwatne to zarobków, w stłuczce drogowej, gdzie urwano lusterko w aucie, policja zabiera dowód rejestracyjny, i mimo że masz ubezpieczenie, to naprawa możliwa jest tylko z własnej kieszeni. W dalszej kolejności oczywiście pandemia, covid, ciągle zdalne pseudo-nauczanie niczego moich dzieci nieuczące...

W krótkim czasie lawina polskiej rzeczywistości sprawiła, że teraz zmieniam nawet kierunek wakacyjny. A z Polską, jak to się po polsku mówi, jak z rodziną, najlepiej się wychodzi tylko na zdjęciu.

Pozdrawiam wszystkich odważnych wracających oraz Waszą redakcję.

Jeśli chcecie podzielić się swoimi doświadczeniami z powrotu do Polski, piszcie na adres:[email protected]