Polska czy Wielka Brytania? Porównujemy, który kraj ucierpi bardziej z powodu pandemii

Który kraj bardziej ucierpi w wyniku kryzysu wywołanego koronawirusem i zamknięciem gospodarki - Polska czy Wielka Brytania? Odpowiedź może was zaskoczyć! Sprawdź nasze porównanie!

Jak wynika z analiz przygotowanych przez Komisję Europejską kryzys ekonomiczny wywołany przez skutki pandemii Covid-19 nierównomiernie uderzy we wszystkie kraje członkowskie. W 2020 roku gospodarka całej Unii Europejskiej skurczy się o rekordowe 7,4 proc. Bezrobocie w skali całej Wspólnoty wzrośnie z 3,3 do 7,5 proc. Pocieszeniem może być natomiast fakt, że efekty załamania mają być krótkotrwałe, a już w 2021 ma nastąpić odbicie i wzrost PKB na poziomie 6.1 procent, jak wynika z badań przeprowadzonych przez KE. Co więcej, członkowie Wspólnoty zostaną przez kryzys pokiereszowani w różnym stopniu, a Polska - w najmniejszym stopniu!

W kwestii gospodarczo-ekonomicznych problemów w przypadku naszej ojczyzny można zachować optymizm. Prognozy dla Polski przewidują spadek PKB Polski na poziomie 4.3 proc. w 2020, a w 2021 można spodziewać się już wzrostu na poziomie 4.1 procenta. W porównaniu z innymi krajami UE spadek będzie łagodniejszy, a wahania - mniejsze. Jak wynika z prognoz KE w naszym kraju spadnie konsumpcja prywatna, co będzie związane nie tylko ze wzrostem bezrobocia, ale także obawami dotyczącymi przyszłości.

Zmniejszą się nakłady na inwestycje - według Ministerstwa Rozwoju o 8 proc. - będzie to dotyczyło zarówno inwestycji firm prywatnych, jak i inwestycji publicznych. W kwestii inflacji w 2020 roku sięgnie ona 2,5 proc., a w 2021 - 2,8 proc., co będzie spowodowane wzrostem cen żywności i usług. Kiepsko będzie również z wzrostem płac, który ma się zatrzymać. Ale i tak, nie powinniśmy narzekać - znacznie gorzej będzie na południu kontynentu - w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. Tam spadek PKB ma sięgbnąć nawet do 10 procent.

Jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii i czego można spodziewać się w perspektywie zbliżającego się kryzysu? Przede wszystkim największym problemem będzie bezrobocie. Jak prognozuje think-thank Resolution Foundation wzrost liczby osób pozostających bez pracy nie tylko będzie duży, ale również długotrwały. Negatywne skutki korona-kryzysu będą odczuwalne nawet do ośmiu lat! Skala bezrobocia może okazać się ogromna i porównywalna jedynie z rekordowymi 12 procentami w 1984 roku w okresie rządów Margaret Thatcher.

Równie pesymistyczne są prognozy Bank of England. Według ich analiz brytyjska gospodarka pogrąża się w pierwszej recesji od ponad dekady. Gospodarka skurczy się o 3% tylko w pierwszym kwartale 2020 roku, po czym nastąpi bezprecedensowy spadek o 25% w okresie trzech miesięcy od czerwca. W skali całego roku brytyjskie PKB skurczy się aż o 14% i ma to być największy roczny spadek, według danych Office for National Statistics (ONS), od 1949 roku, czyli od kryzysu spowodowanego wojną.

W 2021 roku nastąpi rzecz jasna mocne odbicie, ale powrót do gospodarki w obecnym rozmiarze potrwa dłużej. Niemniej, podobnie jak w analizach KE, specjaliści z Bank of England przewidują, że kryzys wywołany pandemią nie będzie długotrwały i ostatecznie ekonomia wróci "do normy".