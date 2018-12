Polscy terroryści w Londynie! Radykalni nastolatkowe, którzy wzywali do zamordowania księcia Harry`ego, czekają na wyrok sądu Old Bailey

Przed londyńskim sądem Old Bailey odbyła się rozprawa członków grupy, która groziła śmiercią księciu Harry`ego. Jego ślub z Meghan Markle uznali za "zdradę rasy". Wśród neonazistów z grupy Sonnenkrieg Division są nastoletni Polacy.

Grupa Sonnenkrieg Division opublikowała plakat, na którym wzywa do zamordowania księcia Harry'ego. Widać na nim namalowaną podobiznę brytyjskiego następcy tronu oraz pistolet przyłożony do jego głowy. Na plakacie widnieje także symbol niemieckich nazistów - swastyka. "See later, race traitor" ("do zobaczenia później, zdrajco rasy") - głosi napis na grafice.

W związku z tym, że policja bardzo poważnie podchodzi do tego typu gróźb członków grupy bardzo szybko udało się zlokalizować i aresztować. Okazało sie, że są to bardzo młodzi ludzie - najstarszy miał zaledwie 21 lat.

Polak wśród neonazistów, którzy grozili śmiercią księciu Harry`emu

Jeden z trzech członków grupy, 17-letni Oskar D.-K., mieszkający w zachodnim Londynie przyznał się do stawianych mu zarzutów związanych z terroryzmem. Jak czytamy na łamach portalu BBC News nastolatek przyznał się do dwóch zarzutów dotyczących podżegania do terroryzmu. Uznano go za głównego propagandystę grupy. Wysokość swojego wyroku pozna podczas kolejnej rozprawy w Old Bailey, którą zaplanowano na 25 lutego.

Nakaz sądowy, który uniemożliwił jego identyfikację, został zniesiony przez sędziego.

Obalamy PIĘĆ MITÓW dotyczących bukowania "tanich" biletów przez internet

Dodajmy, że już wcześniej Polak miał należeć do radykalnych faszyzujących grup ekstremistów. W "The Sun" czytamy o jego związkach z National Action oraz System Resistance Network. W przeszłości miał również zamieszczać w sieci swoje zdjęcia ubrany w koszulkę Atomwaffen oraz filmy z palenia brytyjskiej flagi.

W sądzie pojawił się również inny nastoletni radykał - 18-letniemu Michałowi Sz. z Leeds postawiono zarzuty dotycząc zachęcania do terroryzmy i rozpowszechniania publikacji terrorystycznych. Ciąg dalszy jego rozprawy będzie miał miejsce w Manchester Crown Court 13 maja 2019.

Obaj zostali zwolnieni z aresztu po wpłaceniu kaucji.