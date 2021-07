Polscy posłowie i senatorowie dostaną podwyżki sięgające nawet 75% - prezydent Duda podpisał rozporządzenie

Fot: Twitter @RafalMundry/Getty Images

W czasach szalejącej inflacji, "zamrożonych" wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji, braku podwyżek dla "białego personelu", polski rząd funduje podwyżki dla posłów i senatorów. I to całkiem spore...

Głównie na łamach "Polish Express" zajmujemy się rzecz jasna sprawami Polaków w UK, ale czasami piszemy o tym, co dzieje się w naszym kraju. Uznaliśmy, że w tym przypadku warto napisać o wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy podwyżkach dla posłów. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie zostało już podpisane przez Andrzeja Dudę. "Podpis pod rozporządzeniem jest. Ustaliliśmy z premierem, że ja wydaję rozporządzenie; niezbędna jest kontrasygnata pana premiera i wszystko zostało dokonane" - komentował na antenie Polsatu prezydent RP.

Ogromne podwyżki dla polskich posłów i senatorów

"Nie było żadnych wątpliwości, że osoby, które pełnią funkcję wiceministrów, zarabiają niewspółmiernie mało. Ich pensje nie zmieniły się od blisko 20 lat. To jest sytuacja dramatyczna. Trudno było w ogóle znaleźć kogokolwiek na te stanowiska. U mnie np. w Pałacu Prezydenckim nie mam dzisiaj ani jednego podsekretarza stanu, dlatego, że to wynagrodzenie było tak niskie" - argumentował fakt podwyżek dla polityków Andrzej Duda.

Trzeba jednak mocno zaznaczyć fakt, że tylko w teorii proponowane zmiany dotyczą podwyżek dla wiceministrów (sekretarzy i podsekretarzy stanu), bo w praktyce na większe pieniądze mogą liczyć także posłowie, senatorowie, szefowie urzędów centralnych. Dlaczego? Ponieważ ich zarobki są zależne od pensji otrzymywanych przez wiceministrów!

Ile od 1 sierpnia będą zarabiać parlamentarzyści w Polsce?

Polskim władzom udało się wprowadzić te zmiany niejako "tylnymi drzwiami". Co to oznacza? Podwyżki nie były procedowane przez polski parlament, tylko z inicjatywą w tej sprawie wyszedł prezydent. W zeszły roku władze próbowały "przepchnąć" projekt nowelizacji w tej kwestii, ale z poparcia ostatecznie wycofała się opozycja.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku. O ile więcej zarabiać będą polscy politycy, na jakiego podwyżki mogą liczyć przedstawiciele rządu PiS? Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Rafał Mundrego podwyżki będą kształtować się na poziomie od 40% do nawet 75%! Zgodnie z jego wyliczenia pensja brutta, na którą składa się podstawa oraz dodatek funkcyjny w przypadku premiera wzrosną o 40% - z 14 673 do 20 543 złotych. Z największym wzrostem mamy do czynienia w przypadku marszałków Sejmu i Senatu - podwyżka sięgająca 75% zwiększa ich uposażenie z 11 739 zł do 20 543 (to tyle samo, ile zarabia premier). Po podwyżce o 40% "szeregowy" poseł lub senator będzie inkasował 12 827 złotych, a razem z dietami - 15 332.

Rozporządzenie w tej sprawie zostało wprowadzone "tylnymi drzwiamia"

Pełne nowych zarobków zestawienie:

Prezydent Duda wczoraj wieczorem podpisał nowe wynagrodzenia polityków



Wchodzą w życie jutro. Od 1 sierpnia

Kwoty brutto(podstawa + dodatek funkcyjny)



A Wy ile kilo cukru kupicie za swoją podwyżkę?

Fajny ten Polski Ład#PolskiŁad#PodatkoweFairPlayhttps://t.co/os2n8CArG5pic.twitter.com/5aMc6PTKa6 — Rafał Mundry (@RafalMundry) July 31, 2021