Polscy neonaziści podżegali do zabicia księcia Harry’ego nazywając go „zdrajcą rasy” i nawoływali do „uboju kobiet”

Dwóm polskim nastoletnim neonazistom postawiono w sądzie w Londynie zarzuty dotyczące terroryzmu w związku z podżeganiem do zabicia księcia Harry’ego za jego rzekomą „zdradę rasy” przez poślubienie Meghan Markle. Jeden z mężczyzn nawoływał także do "uboju kobiet".

19-letniemu Michałowi Sz. postawiono dwa zarzuty dotyczące podżegania do zabicia księcia Harry’ego oraz pięć związanych z posiadaniem dokumentów, które mogłyby być przydatne terrorystom. Do wszystkich się przyznał.

Drugim oskarżonym jest 18-letni Oskar D.-K., któremu także postawiono zarzut podżegania do terroryzmu. Obydwaj Polacy należeli do neonazistowskiej grupy Sonnenkrieg Division i przygotowywali materiały propagandowe zachęcające do zabicia księcia Harry’ego.

Powodem, dla którego wydali oni na wnuczka królowej Elżbiety II wyrok śmierci, jest rzekoma „zdrada rasy” przez jego ślub z Meghan Markle.

Okazało się także, że Michal Sz., który w sieci posługiwał się pseudonimem, nawoływał także do „systematycznego uboju” kobiet, a w jego mieszkaniu policja znalazła plan budowy ładunków wybuchowych oraz podręczniki wydawane przez organizacje islamistyczne.

Grupa Sonnenkrieg Division znana jest z umieszczania ekstremalnie rasistowskich materiałów na portalu społecznościowym GAB. W jednym z postów dotyczących rodziny królewskiej opublikowano przerobione zdjęcie księcia Harry’ego siedzącego naprzeciwko swastyki z wymierzoną w jego głowę bronią. Obrazek opatrzony był komentarzem: „Do zobaczenia później, zdrajco rasy!”