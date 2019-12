Polscy nastolatkowie w światowej czołówce w prestiżowym badaniu edukacyjnym! Daleko w tyle zostawili nastolatków z UK, Niemiec i Francji

Fot. Getty

Polscy gimnazjaliści doskonale poradzili sobie w prestiżowym badaniu edukacyjnym PISA, mierzącym poziom kompetencji nastolatków na całym świecie w zakresie matematyki, czytania ze zrozumieniem oraz nauk przyrodniczych. Z uzyskanym wynikiem polscy nastolatkowie zostawili daleko w tyle rówieśników m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji.

Badanie PISA (ang. Programme for International Student Assesment), które stanowi jedno z najważniejszych badań edukacyjnych na świecie, mierzy poziom kompetencji 15-latków w zakresie matematyki, czytania ze zrozumieniem oraz nauk przyrodniczych. W badaniu nie chodzi o sprawdzenie szczegółowej wiedzy nastolatków, ale ich umiejętności w zakresie praktycznego posługiwania się nią na co dzień, w tym m.in. wykorzystania jej do rozwiązywania problemów, analizowania, argumentowania czy interpretowania faktów.

>>PORADNIK DLA RODZICÓW W UK<<

W najnowszym badaniu, które przeprowadzone zostało przez OECD w 2018 r. (a zatem wśród ostatnich w Polsce gimnazjalistów) i którego wyniki zostały jednocześnie zaprezentowane 3 grudnia w ministerstwach edukacji na całym świecie, nastolatkowie z Polski wypadli znakomicie. Polskie dzieci zajęły trzecie miejsce w Unii Europejskiej w matematyce i w naukach przyrodniczych, a także czwarte miejsce w czytaniu ze zrozumieniem. Jeśli chodzi o matematykę, to Polacy zdobyli 516 pkt i w obrębie UE zostali w tym względzie wyprzedzeni jedynie przez dzieci z Estonii (523 pkt) i z Holandii (519 pkt) (w pozostałych krajach OECD wyżej od Polaków w dziedzinie matematyki uplasowali się jeszcze Koreańczycy z wynikiem 526 pkt i Japończycy z wynikiem 527 pkt). Jeśli z kolei chodzi o nauki przyrodnicze, to Polacy zdobyli 511 pkt i w obrębie Wspólnoty zostali wyprzedzeni jedynie przez nastolatków z Estonii (530 pkt) i z Finlandii (522 pkt) (w pozostałych krajach OECD wyżej od Polaków w dziedzinie nauk przyrodniczych uplasowali się jeszcze Kanadyjczycy z wynikiem 518 pkt, Japończycy z wynikiem 529 pkt i Koreańczycy z wynikiem 519 pkt). Jeśli wreszcie chodzi o czytanie ze zrozumieniem, to polscy nastolatkowie zdobyli 512 pkt, dając się w UE wyprzedzić jedynie Estończykom (523 pkt), Finom (520 pkt) i Irlandczykom (518 pkt) (w pozostałych krajach OECD wyżej od Polaków w dziedzinie czytania ze zrozumieniem uplasowali się jeszcze Kanadyjczycy z wynikiem 520 pkt i Koreańczycy z wynikiem 514 pkt).

Czytaj też: Edukacja w UK - kary za nieobecność dziecka w szkole i jak ich uniknąć

W badaniu PISA z 2018 r. badającym umiejętności uczniów na całym świecie udział wzięło ponad 600 tys. nastolatków z 79 państw i regionów świata. W Polsce do wzięcia udziału w badaniu wytypowanych zostało ok. 6500 uczniów z ponad 220 szkół. Zarówno uczniowie, jak i szkoły, zostały wylosowane w porozumieniu z międzynarodowym konsorcjum realizującym badanie. Eksperci w Polsce zwracają w szczególności uwagę na doskonałe miejsce polskich nastolatków w umiejętnościach matematycznych. Z wynikiem 516 pkt Polacy zdobyli nie tylko 3. miejsce w krajach UE i 5. miejsce w krajach OECD, ale też wysokie 10. miejsce na 79 badanych państw. Poza krajami OECD polskie nastolatki zostały wyprzedzone w matematyce przez dzieci z Chin (591 pkt), Singapuru (569 pkt), prowincji Macao (558 pkt), Hong Kongu (551 pkt) i Tajwanu (531 pkt).

Zobacz także: Segregacja w brytyjskich szkołach! Uczniowie podzieleni na bogatych i biednych!

Znacznie gorszy od Polaków wynik uzyskały dzieci z wiodących gospodarczo państw UE, w tym m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Dla przykładu w dziedzinie matematyki Brytyjczycy zdobyli 502 pkt, Niemcy – 500 pkt, a Francuzi – 495 pkt. Z kolei w dziedzinie nauk przyrodniczych Brytyjczycy zdobyli 505 pkt, Niemcy – 503 pkt, a Francuzi – 493 pkt. Wreszcie w zakresie czytania ze zrozumieniem Brytyjczycy zdobyli 504 pkt, Niemcy – 498 pkt, a Francuzi – 493 pkt.