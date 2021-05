Polscy kibole zaatakowali Brytyjczyków, którzy przyjechali do Gdańska na finał Ligi Europy [WIDEO]

Fot: Twitter

Polscy pseudokibice Lechii zaatakowali Brytyjczyków i innych futbolowych fanów, którzy przyjechali do Gdańska na mecz Manchesteru United w finale Ligi Europy. Oficjalnie potwierdzono, że trzy osoby zostały ranne.

Rozróba na starówce w Gdańsku - polscy kibole Lechii "przywitali się" z kibicami, którzy do Polski przyjechali na finałowy mecz Manchesteru United z Villarealem w ramach finału Ligi Europy. Chuligani znad Wisły przegonili grupkę kibiców obu zespołów odpoczywających w okolicznych ogródkach gastronomicznych. Wydarzenia te miały miejsce w dniu wczorajszym, we wtorek 25 maja 2021 roku, w godzinach wieczornych. O sprawie stało się głośno, ponieważ w internecie wypłynęło nagranie z tego zajścia.

W Gdańsku pseudokibice Lechii zaatakowali Brytyjczyków i fanów z innych krajów

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Policja podaje, że trzy osoby zostały ranne

"Wszystko roz****li" - słyszymy w komentarzu do filmiku, a cała piłkarska Polska wstydzi się za zachowanie kilku, kilkunastu kiboli, którzy postanowili zepsuć nie tylko futbolowe święto, ale również zszargać opinię całego kraju. Gdańska policja przekazała, że ucierpiały w sumie trzy osoby - wszystkie pochodzą z Malty. Służby przekonują, że wizerunki sprawców zostały zabezpieczone.

"Wczoraj około godz. 22 dostaliśmy zgorszenie dotyczące tego, że grupa ok. 20-30 osób wbiegła na teren jednego z lokali i zaatakowała osoby siedzące w ogródku gastronomicznym. Na miejsce zostali skierowani policjanci. Niestety po kilku minutach sprawców już nie było, całe zdarzenie trwało kilkadziesiąt sekund, po których sprawcy się rozbiegli" - komentował Michał Sienkiewicz z KWP w Gdańsku dla lokalnego portalu "Trójmiasto".

Chuligani zrobili kiepską reklamę swojej ojczyźnie w dniu finału Ligi Europy

"Wczoraj doszło do chuligańskiego ataku na kibiców drużyn, które przyjechały na finał Ligi Europy. W mieście otwartym i solidarnym nie ma miejsca na jakąkolwiek przemoc! Drodzy kibice i goście, zawsze jesteście mile widziani i serdecznie witamy Was w naszym mieście!" - to z kolei napisała na Twitterze prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz.

Wczoraj doszło do chuligańskiego ataku na kibiców drużyn, które przyjechały na finał Ligi Europy. W @gdansk mieście otwartym i solidarnym, nie ma miejsca na jakąkolwiek przemoc!

Drodzy kibice i goście zawsze jesteście mile widziani i serdecznie witamy Was w naszym mieście! — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) May 26, 2021

Finał Ligi Europy między Manchesterem United a Villarrealem odbędzie się dzisiaj o godzinie 20:00 czasu GMT. I oby obyło się bez żadnych tego typu incydentów...