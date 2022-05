Polscy historycy rozwiązują 80-letnią zagadkę tajemniczych podpisów w Audley End House

Fot: Wikimedia Commons

Polscy historycy rozwiązali liczącą sobie 80 lat zagadkę związaną z tożsamością Polaków, którzy "podpisali się" na ścianie Audley End House. Wiemy wreszcie kim byli nasi rodacy!

Przez dekady nie udało się rozwiązać tajemnicy "nabazgranych" ołówkiem na ścianie napisów w Audley End House, zabytkowej rezydencji z XVII wieku w hrabstwie Essex. Pismo zostało odkryte przez doktora Andrew Hanna, który jest historykiem z English Heritage. Badaczowi z Anglii nie udało się rozwiązać zagadki znaczenia i pochodzenia swojego odkrycia. Nie był w stanie odczytać "bazgrołów", ale domyślał, że mogły zostać wykonane przez Polaków. Dlaczego? Ponieważ w Audley End House przeprowadzane były szkolenia wojskowe w latach 40-tych ubiegłego wieku. Jak czytamy na łamach "Guardiana", budynek ten funkcjonował jako Station 43. Właśnie tutaj przygotowywano do walki tych żołnierzy z Polski, którzy na ochotnika zgłaszali się do służby w wojsku brytyjskim.

Tajemnica sprzed lat rozwiązana!

Tajemnicę napisów na ścianie udało się rozwiązać historykom z Polski. Ustalili, że swoje podpisy w Audley End House złożyli Jan Benedykt Różycki, Teodor Paschke, Franciszek Socha, Jósef Zbrzeźniak, Karol Dorwski i Czesław Migoś. Cała szóstka ukończyła szkolenie w dniu 12 kwietnia 1944 roku i wszyscy należeli do Cichociemnych, jednostki spadochroniarzy do zadań specjalnych. Byli oni "przerzucani" za linię frontu, do okupowanej Polski i tam realizowali swoje zadania.

Nie wiemy dlaczego część z nazwisk została przekreślona i pewnie nigdy się już nie dowiemy. Cała szóstka już nie żyje.

Warto w tym miejscu dodać, iż w Audley End House będzie miała wystawa związana z historią działalności Station 43. Na ekspozycji będzie można obejrzeć unikalne dokumenty, zdjęcia i przedmioty codziennego użytku. Wystawę będzie można zwiedzać do końca października 2022 roku.

Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej to przeszkoleni w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech żołnierze Polskich Sił Zbrojnych, którzy ochotniczo zgłosili się do służby specjalnej w konspiracyjnej Armii Krajowej na terenie Polski okupowanej przez Niemców oraz Sowietów i byli w latach 1941–1944 przerzucani przez lotnictwo RAF.

Nie byli zwartą formacją ani oddziałem wojskowym, nie mieli własnego sztandaru, barw, patrona ani też własnej tradycji. Zostali powołani rozkazem Naczelnego Wodza wraz z utworzeniem Oddziału VI (Specjalnego) Sztabu współpracującego z brytyjskim Kierownictwem Operacji Specjalnych oraz z komórką Oddziału V Komendy Głównej AK. Byli wyszkoleni do działań indywidualnych w zakresie sabotażu, dywersji, wywiadu, łączności, a także jako oficerowie przygotowani do pełnienia obowiązków sztabowych i dowódczych