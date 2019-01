Polowanie na przecenione jedzenie w TESCO! To video zszokowało internautów

Fot. Facebook

W jednym z TESCO w Yorkshire ludzie rzucili się na przecenione jedzenie niemal jak wygłodniałe zwierzęta. Na szczęście obyło się bez rękoczynów, ale video z tego zdarzenia rozgrzało internautów do czerwoności.

„Widziałem lepiej wychowane mewy”, „Żenujące, nie ośmieliłbym się tak zachowywać. Niezależnie od mojej sytuacji” i „Oburzające zachowanie. Wstyd by mi było, gdyby ktoś, kogo znam, tak się zachował” - to tylko przykładowe komentarze, które pojawiły się pod video z TESCO, w którym omal nie doszło do bijatyki z powodu przecenionych produktów spożywczych. Jak widać na nagraniu kilka osób rzuciło się na przeceniony towar w niemal szaleńczy sposób.

Video zostało nagrane przez anonimowych klientów TESCO, którzy nie wzięli udziału w „bijatyce o jedzenie”. - Mój Boże, to jest jakiś żart – komentuje jedna z osób przyglądających się całemu zdarzeniu.

Internauci zwrócili jednak uwagę, że takie sceny zdarzają się w UK dosyć często, a dochodzi do nich nie tylko w TESCO, ale też w innych sklepach. „To się kiedyś zdarzało także w moim sklepie. Ale teraz oni muszą ustawiać się w kolejce i mogą wziąć tylko kilka sztuk produktów. Ktoś wreszcie zostanie skrzywdzony, nie mówiąc już o tym, że narażeni na niebezpieczeństwo są pracownicy sklepu!” - napisał jeden z internautów. „Zdarzało mi się takie rzeczy oglądać w Sainsbury's, oni próbowali nawet kupować przeterminowane mięso” - napisał z kolei inny młody Brytyjczyk.

