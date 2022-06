Połowa tabletek sprzedawanych jako ectasy na festiwalach w Anglii nie zawiera MDMA. Przyczyną - Brexit i lockdowny

Fot. Getty

Brytyjscy naukowcy ustalili, że nawet połowa tabletek ectasy sprzedawanych obecnie na festiwalach w Anglii, to „fałszywki”. Oznacza to, że tabletki nie zawierają MDMA, tylko substancje zastępcze, które mogą stanowić znacznie większe zagrożenie dla osób je przyjmujących.

Naukowcy ostrzegają uczestników letnich festiwali w Anglii przed kupowaniem tabletek ectasy od „nieznanych dostawców”. Informują, że na rynku narkotyków w UK doszło do „bezprecedensowej zmiany”, spowodowanej Brexitem, kolejnymi covidowymi lockdownami i wzmożonymi operacjami ze strony policji przeciwko handlarzom narkotyków, która doprowadziła do gwałtownego i potencjalnie szkodliwego wzrostu liczby fałszywych tabletek MDMA. Kryminolodzy i chemicy odkryli, że blisko połowa tabletek sprzedawanych jako ecstasy na festiwalach w Anglii w zeszłym roku nie zawierała MDMA, czyli 3,4 metyleno-dwutlenku metyloamfetaminy. W najnowszej publikacji dotyczącej nowego trendu naukowcy ostrzegają, że tabletki kupowane przez imprezowiczów jako MDMA zawierają m.in. katynony, inne nowe substancje psychoaktywne i kofeinę. Dla niektórych użytkowników tych substancji kończyło się to m.in. atakami paniki, psychozami i przedłużającą się bezsennością.

Brexit i lockdowny wpłynęły na rynek narkotyków w UK

- To pierwsze takie, poddanej wzajemnej ocenie badanie [w UK], które potwierdza, że po Brexicie i lockdownach nastąpiła bezprecedensowa zmiana w jakości brytyjskiej ecstasy. Efekt ten stwierdzono na festiwalach, ale badanie przedstawia również szersze dane z całej Wielkiej Brytanii, które potwierdzają, że ten sam efekt zaobserwowano w całym kraju – zaznacza Michael Pascoe, pracownik naukowy z Cardiff University i współautor badania.

Podstawą raportu były badania terenowe przeprowadzone przez zajmującą się narkotykami organizację charytatywną The Loop. Badacze organizacji odwiedzili zeszłego lata trzy angielskie festiwale muzyczne i przetestowali w mobilnym laboratorium setki tabletek, które nabywcy uważali za MDMA. Naukowcy odkryli, że 45 proc. pigułek sprzedawanych jako MDMA nie zawierało tegoż narkotyku – a zamiast tego składało się z innych substancji, w tym katynonów i kofeiny. W jednej piątej próbek każda z powyższych substancji została zidentyfikowana jako główny składnik tabletek. W 2019 roku, podczas badań prowadzonych na tych samych festiwalach, tylko 7 proc. testowanych tabletek nie zawierało MDMA.

