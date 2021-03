Połowa pracowników w UK doświadczyła w 2020 r. realnej obniżki płac. Jednym z powodów – program furlough

Co mówią oficjalne dane, a co dane niezależnych organizacji?

Fot. Getty

Z najnowszych danych opublikowanych przez organizację the Resolution Foundation wynika, że oficjalne dane dotyczące wzrostu płac w 2020 r. są mocno zniekształcone. Rządowe statystyki mówią o najszybszym wzroście wynagrodzeń w UK od dwóch dekad, podczas gdy dane niezależnego think-tanku wskazują, że przynajmniej połowa mieszkańców Wysp doświadczyła w zeszłym roku realnej obniżki płac.

Oficjalne dane mówią o średnim tygodniowym wzroście zarobków pod koniec 2020 r. na poziomie 4,5 proc., czyli na poziomie najwyższym od 2002 r. Niestety, jak zaznaczają eksperci The Resolution Foundation, statystyki te nie odzwierciedlają zmian w pakietach wynagrodzeń oraz zmian w strukturze siły roboczej w ostatnim roku. W końcu na skutek epidemii pracę straciło w UK tysiące najniżej opłacanych pracowników, a całe masy ludzi zostały także przymusowo urlopowane w ramach programu Coronavirus Job Retention Scheme. Z raportu think-tanku wynika, że mediana rocznego wzrostu płac wyniosła jesienią 2020 r. zaledwie 0,6 proc., co po uwzględnieniu inflacji oznaczało, że połowa pracowników w UK doświadczyła realnej obniżki płac o 0,2 proc. w ciągu 12 miesięcy. Jeśli chodzi o ostatni kwartał zeszłego roku, to mediana wzrostu płac rzeczywiście się poprawiła, sięgając 1,8 proc., ale po uwzględnieniu wskaźnika inflacji wyniosła ona 1 proc. (to drugi najniższy wzrost od połowy 2013 r.).

Największa recesja w UK od 300 lat

Eksperci the Resolution Foundation nie mają wątpliwości, że sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii jest naprawdę zła. - Gospodarka [UK] doświadczyła w zeszłym roku największej recesji od ponad 300 lat - jedna trzecia pracowników sektora prywatnego została przymusowo urlopowana w szczytowym okresie [epidemii], a mimo to w jakiś nieprawdopodobny sposób wzrost płac osiągnął najwyższy poziom od prawie 20 lat. Niestety opowieść o rekordowych pakietach wynagrodzeń [snuta na podstawie] oficjalnych danych jest zbyt piękna, by mogła być prawdziwa. W rzeczywistości zeszłej jesieni połowa wszystkich pracowników doświadczyła realnej obniżki płac, a wzrost płac był najwolniejszy wśród tych, którzy najbardziej ucierpieli w wyniku pandemii – wśród osób młodych i nisko opłacanych, a także wśród osób pracujących w sektorach opartych na kontaktach z ludźmi, na przykład w hotelarstwie – zaznaczyła Hannah Slaughter z the Resolution Foundation.