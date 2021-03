Połowa dorosłych mieszkańców UK zostanie zaszczepiona do końca tego tygodnia! Wielka Brytania nie zwalnia tempa szczepień

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii szczepienia idą pełną parą. Eksperci szacują, że do końca tego tygodnia w UK zaszczepiona zostanie połowa ludzi dorosłych.

Dotychczas w Wielkiej Brytanii zaszczepionych zostało 24,4 mln ludzi dorosłych. Eksperci szacują zatem, że jeśli utrzymane zostanie obecne tempo szczepień (ok. 280 000 ludzi dziennie), to z końcem tygodnia pierwszą dawkę szczepionki powinna mieć już za sobą połowa dorosłej populacji w UK. Liczba ta oczywiście może zostać przekroczona, biorąc pod uwagę chociażby wynik z zeszłej soboty, gdy w ciągu zaledwie jednego dnia zaszczepiono 512 108 osób. Jeśli także, jak mówią eksperci, tempo szczepień zostanie utrzymane, to już z końcem marca na szczepienie zostaną zaproszone osoby poniżej 50. roku życia. Nie jest też wykluczone, że z uwagi na zwiększoną podaż szczepionek od Astra Zeneca, osoby poniżej 50. roku życia otrzymają stosowne zaproszenia nieco wcześniej – nawet 20 marca.

Szczepionka Astra Zeneca jest bezpieczna?

W Wielkiej Brytanii gros szczepień dokonywanych jest z użyciem rodzimej szczepionki Astra Zeneca. Boris Johnson stanął w obronie tej szczepionki po tym, jak parę krajów zgłosiło przypadki śmierci pacjentów kilka dni po jej podaniu i zawiesiło program szczepień z użyciem tego preparatu (zrobiły tak m.in. Niemcy, Francja i Holandia). Jednakże bezpośredni wpływ szczepionki na tworzenie się zakrzepów/zatorów nie został dotychcas potwierdzony, dlatego Wielka Brytania (podobnie jak i Polska) nie zamierzają jak na razie wstrzymywać szczepień tymże preparatem. W jednym ze swoich ostatnich wystąpień premier Boris Johnson zaznaczył, że „nie ma absolutnie żadnego powodu”, by wstrzymać szczepienia, a podobne zdanie wyraziła też w tym zakresie Pierwsza Minister Szkocji – Nicola Sturgeon. Przywódcy opierają swoją opinię na fakcie, że na 5 mln osób zaszczepionych preparatem Astra Zeneca zgłoszono zaledwie 30 zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, co do których wciąż jednak nie wiadomo, czy były one ściśle związane ze szczepieniem.