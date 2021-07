Połowa Brytyjczyków wierzy w UFO. Ilu z nich twierdzi, że widziało kosmitów na własne oczy?

Fot. Getty

Połowa Brytyjczyków przyznaje, że wierzy w istnienie UFO. Ilu z nich twierdzi, że istoty pozaziemskie widziało na własne oczy? Wyniki badania YouGov zaskakują.

W jednym z najnowszych badań YouGov zapytał Brytyjczyków, co sądzą na temat UFO. Jak się okazuje, aż połowa badanych wierzy w istnienie istot pozaziemskich. Co więcej, mniej więcej tyle samo respondentów jest zdania, że władze UK ukrywają przed społeczeństwem informacje o kosmitach. Ile osób jest przekonanych, że widziało UFO na własne oczy?

Połowa Brytyjczyków wierzy w UFO

Dokładnie połowa Brytyjczyków (50 proc.) wierzy w istnienie UFO - z czego ponad jedna piąta (22 proc.) jest przekonana, że kosmici już kiedyś przybyli na Ziemię. W istoty pozaziemskie nie wierzy 29 proc. badanych.

Wśród tych Brytyjczyków, którzy wierzą w istnienie kosmitów, jeden na czternastu (7 proc.) twierdzi, że widział UFO na własne oczy. Przy czym znacznie częściej odpowiedź taką odnotowano w przypadku mężczyzn (10 proc.), niż w przypadku kobiet (4 proc.). Ponadto, wielu Brytyjczyków zna kogoś, kto twierdzi, że widział UFO: 6 proc. osób wskazało na członka rodziny, 6 proc. na przyjaciela oraz 6 proc. na dalszego znajomego. Ogółem co piąty badany (20 proc.) stwierdził, że albo sam widział UFO, albo zna kogoś, kto widział UFO.

Czy rząd UK posiada tajne informacje na temat UFO?

Co ciekawe, ankieta YouGov pokazała również, że niemal połowa Brytyjczyków (49 proc.) sądzi, że rząd UK jest w posiadaniu tajnych informacji na temat UFO. 21 proc. badanych ma silne przekonanie, a 28 proc. sądzi, że jest to raczej prawdopodobne, iż władze nie udostępniają opinii publicznej informacji na temat istot pozaziemskich. Z drugiej strony, 21. proc. Brytyjczyków jest zdania, że to mało prawdopodobne, by władze ukrywały coś przed społeczeństwem w kwestii UFO.