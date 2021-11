Połowa Brytyjczyków nie wie, że 6 mln Żydów zostało zamordowanych w ramach Holocaustu

Fot. Getty

Najnowsze badanie pokazuje, że ponad połowa Brytyjczyków nie wie, że 6 mln europejskich Żydów zostało zamordowanych w ramach Holocaustu. Niemal co czwarty ankietowany uważa też, że w czasie II wojny światowej zabitych zostało 2 mln lub mniej Żydów.

Badanie zlecone przez organizację Conference on Jewish Material Claims Against Germany pokazuje, że nieco ponad połowa Brytyjczyków nie wie, że w trakcie Holocaustu zginęło 6 mln europejskich Żydów. Z kolei blisko 25 proc. mieszkańców Wysp zdaje sobie sprawę z tego, że Shoah pochłonęło wiele ofiar, ale ich liczbę szacuje na co najwyżej 2 mln. Jednocześnie okazuje się, że zdecydowana większość Brytyjczyków nie zna dobrze historii swojego kraju w powiązaniu z losami Żydów w okresie wojennym i przedwojennym. Aż 67 proc. respondentów w UK błędnie uważa, że rząd brytyjski zezwolił przynajmniej części imigrantów żydowskich szukać wówczas na Wyspach schronienia. W rzeczywistości natomiast rząd UK zamknął drzwi dla żydowskiej imigracji w momencie wybuchu wojny. 76 proc. Brytyjczyków nic też nie wie o inicjatywie Kindertransport z lat 1938-1939, która miała na celu uratowanie prawie 10 000 żydowskich dzieci-uchodźców i sprowadzenia ich do Wielkiej Brytanii.