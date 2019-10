Polki w UK rodzą coraz mniej - spada wskaźnik urodzeń wśród matek, które pochodzą spoza Wysp

Matki-imigrantki w UK zaczynają rodzić coraz mniej dzieci. Jak wynika z oficjalnych danych podanych przez Office for National Statistics po raz pierwszy od niemal 30 lat wskaźnik urodzeń wśród kobiet, które obecnie żyją w UK, a urodziły się w innym kraju, spadł.

W skali Wielkiej Brytanii matki pochodzące z innych, niż UK krajów odpowiadają w sumie za 28.2% urodzeń. W 2017 roku ten wskaźnik był nieco wyższy i wynosił 28.4% - jak widać zanotowano dość nieznaczny spadek. Niemniej, z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy od 1990 roku. Do tej pory liczba urodzeń wśród matek-imigrantek wyłącznie rosła. Po raz pierwszy mamy również do czynienia ze spadkiem liczby urodzeń w związkach mężczyzn urodzonych poza UK od 2008 roku, pierwszego w którym prowadzono takie badania.

Dodajmy, że w UK w tej materii panuje tendencja spadkowa. Na Wyspie dzieci rodzi się coraz mniej - w 2018 wskaźnik ten zmniejszył się o 3.2%, a konkretnie - liczba urodzeń była mniejsza o 14 911. Spadek liczby urodzeń wśród kobiet urodzonych poza Wielką Brytanią wyniósł 7082.

Wśród najbardziej "płodnych" nacji w UK trzeba wymienić Polskę, Pakistan i Rumunię. Właśnie z tych krajów pochodzą matki, które na Wyspie najczęściej wśród imigrantek decydują się na ciążę i urodzenie potomka. Jeśli jednak przyjrzeć się statystykom ONS to widać wyraźnie, że Polki i Pakistanki coraz rzadziej decydują się na dzieci, kiedy liczba Rumunek tylko rośnie.

W sumie nieco ponad jedna trzecia (33,8 procent) dzieci urodzonych w Anglii i Walii w 2018 roku miała co najmniej jednego rodzica urodzonego poza Wielką Brytanią. W tej kwestii również odnotowano niewielki spadek w porównaniu z 2017.

- Polska i Pakistan pozostają najczęstszymi krajami urodzenia odpowiednio dla matek i ojców nie urodzonych w Wielkiej Brytanii - mówiła Kathryn Littleboy z ONS. - Rumunia jest obecnie drugim najczęstszym krajem urodzenia dla ojców nie urodzonych w Wielkiej Brytanii i trzecim dla matek nie urodzonych w Wielkiej Brytanii - dodawała.

Dane dotyczące urodzeń kobiet pochodzących z innych krajów sięgają 1969 roku. Wtedy ich odsetek wynosił 11,7 procent. Liczba ta po raz pierwszy wzrosła powyżej 15 procent w 2000 r., powyżej 20 procent w 2005 r., a powyżej 25 procent - w 2010 r. Z kolei Brent w Londynie może pochwalić się najwyższym odsetkiem urodzeń wśród matek nie urodzonych w Wielkiej Brytanii - wynosi on aż 75,4 procent!