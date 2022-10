Polka z Wigan padła ofiarą stalkingu. Co zrobiła, gdy po czterech miesiącach została doprowadzona na skraj rozpaczy?

Fot. Getty

29-letnia Izabela Śmiałek została doprowadzona na skraj rozpaczy, gdy jej prześladowca, 32-letni Yousif Mohammed, nie chciał przestać jej śledzić. Gdy mimo aresztowania i wyroku sądu, Mohammed nadal uprzykrzał Polce życie, ta pewnego razu zareagowała zdecydowanie – zrobiła stalkerowi zdjęcia i opublikowała je w internecie.

Polka z Wigan ofiarą stalkingu

32-letni Yousif Mohammed śledził w Wigan, Greater Manchester, 29-letnią Polkę, urzędniczkę finansową, przez blisko cztery miesiące. Izabela Śmiałek niemal codziennie natykała się na mężczyznę – pracownika myjni samochodowej – który miał ją pewnego razu przypadkowo zauważyć, gdy szła do pracy i miał się „szaleńczo w niej zakochać”. Mohammed nigdy nawet nie wyjawił Polce swojego imienia, ale stale pojawiał się na jej trasie do i z pracy. Mężczyzna śledził kobietę, jadąc za nią białym BMW, a także podchodził do niej, wręczał jej kwiaty, posyłał buziaki i wielokrotnie powtarzał, że bardzo ją „kocha i że tęskni”. Gdy tego było już za wiele, Polka zawiadomiła policję, która aresztowała 32-latka, ale następnie wypuściła z aresztu za kaucją. A ten prześladowania Izabeli Śmiałek nie zaprzestał.

Przerażona Polka bała się o swoje życie

Izabela Śmiałek tak bardzo bała się, że spotka ją krzywda ze strony Yousifa Mohammeda, że udostępniła znajomym lokalizację swojego telefonu, na wypadek, gdyby coś jej się przytrafiło. A w zasadzie, jak wyznała w mediach, żeby znajomi mogli „znaleźć jej ciało”, gdyby mężczyzna ją zaatakował. W pewnym momencie doprowadzona na skraj rozpaczy kobieta rozważała nawet odebranie sobie życia, żeby zakończyć tę mękę nie do zniesienia. W sądzie Polka w takich słowach opisała to, co czuła przez cztery miesiące w zasadzie dzień dzień.

„Nie wiedziałam, kim jest ten mężczyzna ani czego ode mnie chce, ale wydawał się być wszędzie, gdzie szłam. Chciałam, żeby przestał i kilkukrotnie powtórzyłam mu, żeby zostawił mnie w spokoju, ale niestety, im bardziej byłam sfrustrowana, tym bardziej jego to bawiło, tak że dalej za mną chodził. Był tam każdego ranka, przed moim domem, a potem śledził mnie, gdy szłam do pracy. Każdy ma prawo do tego, żeby czuć się bezpiecznie, żeby nie groziła mu krzywda, a on mi to odebrał. Nie jeżdżę samochodem, więc zmieniałam trasę, korzystałam ze skrótów i bocznych dróg, ale on i tak mnie jakoś odnajdywał i przyglądał mi się ze swojego samochodu. Przez mniej więcej trzy tygodnie ten mężczyzna, którego wciąż nie znam, stał przed moim domem i wpatrywał się we mnie oraz zaglądał do okna mojej sypialni. Czułam, że próbuje podglądnąć, jak się ubieram – wyznała doprowadzona do rozpaczy Polka.

Stalking? Mężczyzna zaprzecza

Mimo tak druzgoczących zeznań, Yousif Mohammed zaprzeczył w sądzie, jakoby kiedykolwiek śledził Polkę. Mężczyzna zeznał, że wpadał na Izabelę Śmiałek zupełnym przypadkiem i że był to zwyczajny zbieg okoliczności. W trakcie procesu, w którym mężczyzna był sam dla siebie obrońcą i gdzie porozumiewał się z sędzią przy pomocy tłumacza języka kurdyjsko-sorańskiego, Mohammed poskarżył się także, że odkąd Polka upubliczniła jego wizerunek w mediach społecznościowych, jest on obiektem nieustannych ataków. A Izabela Śmiałek zdecydowała się na ten ostateczny krok, gdy nie wytrzymała całej presji i postanowiła skonfrontować się ze swoim prześladowcą. Polka opublikowała wówczas w mediach społecznościowych zdjęcia Yousifa Mohammeda z podpisem: „Kobiety z Wigan! Ten człowiek jest niebezpieczny. Jeśli zobaczysz go lub jego samochód, zadzwoń pod numer 999!”.

UK to bezpieczny kraj dla Polek, ale zdarzają się wyjątki

Wielka Brytania to otwarty i bezpieczny kraj, a Polacy czują się tu często jak u siebie w domu. Zdarzają się jednak przypadki prześladowania Polaków, zwłaszcza Polek, ale sytuacje te są nadzwyczaj rzadkie i dochodzi do nich także ze strony rodaków. Jedną z najgłośniejszych w ostatnich latach spraw było samobójstwo 16-letniej Dagmary Przybysz, która w 2016 roku powiesiła się w szkolnej łazience. Młoda Polka, która na Wyspy przyjechała wraz z rodziną w 2007 roku, mogła odebrać sobie życie, ponieważ stała się w szkole obiektem rasistowskich i ksenofobicznych ataków. Kilka nastolatek z Pool Academy w Redruth miało Polkę regularnie wyzywać i przezywać ją „głupią Polką”, każąc jej wracać do swojego kraju, ponieważ tam właśnie miało być jej miejsce. Mama Dagmary zeznała, że jej córka nie tylko doświadczała nieuzasadnionej wrogości ze strony brytyjskich nastolatek, ale też że regularnie stawała w obronie innych Polek, które wyzywano i którym wytykano ich pochodzenie.

