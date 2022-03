Polka z UK po ciężkiej operacji mózgu nie pamiętałam swoich rodziców. Kosztem wspomnień uratowano jej życie

Fot. Getty

Młoda Polka z Edynburga przeszła skomplikowaną, ratującą życie operację mózgu w szpitalu w Szkocji. W efekcie utraciła wspomnienia z dzieciństwa i nie pamiętała swoich rodziców, którzy przyszli odwiedzić ją do szpitala. Czy rak również pozwolił o sobie zapomnieć?

Obecnie Weronika F. ma 22 lata, ale mimo młodego wieku historia jej choroby jest bardzo długa. Polka, która od dziecka mieszka w Wielkiej Brytanii razem z rodzicami, musiała przejść skomplikowaną operację usunięcia guza mózgu. Gdy obudziła się z operacyjnej narkozy, okazało się jednak, że niczego nie rozpoznaje – nawet własnych rodziców. Polka była przerażona.

Kosztem wspomnień, uratowano jej życie

O traumatycznych doświadczeniach młodej kobiety napisał w ostatnim czasie portal Metro, publikując wywiad z mieszkającą na Wyspach Polką. Według relacji kobiety, problemy zdrowotne zauważyła u siebie już w wieku 12 lat, gdy podczas podróży do Polski w 2012 roku nie mogła usłyszeć muzyki w zupełnie nowych słuchawkach: „Mój tata kupił mi słuchawki na drogę, ale nic nie słyszałam w prawym uchu” – wspomina Weronika w relacji cytowanej przez portal Metro. – „Byłam praktycznie głucha”.

W Polsce lekarz pierwszego kontaktu potwierdził utratę słuchu w prawym uchu. W związku z tym, po powrocie do UK Polka trafiła do szpitala Royal Hospital for Children and Young People w Edynburgu, w Szkocji, gdzie przeszła szczegółowe badania, między innymi rezonans magnetyczny, który wykazał guza mózgu. W lutym 2014 roku, 14-letnia wtedy Polka przeszła poważną operację, która uratowała jej życie.

Niestety, nie udało się uniknąć skutków ubocznych. Po przebudzeniu z narkozy, Weronika miała zupełnie nie rozpoznać swoich rodziców, którzy siedzieli przy jej szpitalnym łóżku. Z kolei wracają do domu samochodem, Polka twierdziła, że jedzie autem pierwszy raz w życiu i z braku przyzwyczajenia do tego środka transportu było jej niedobrze.

„W samochodzie jadącym do domu było mi niedobrze trzy razy, ponieważ moim zdaniem nigdy wcześniej nie byłam w samochodzie. Strasznie się bałam, bo nie wiedziałam, dokąd jadę. Kiedy dotarliśmy do domu, nie poznałam go. Nie poznałam swojej sypialni i nic mi się tam nie podobało, na przykład moje ubrania. Nie poznawałam niczego. Nie wiedziałem, że piekarnik się nagrzewa, ani czym jest piłka nożna (…). Kiedy wróciłam do szkoły, były setki ludzi i nikogo nie pamiętałam, nawet moich najbliższych przyjaciół”.

Jak Polki sytuacja wygląda obecnie?

Przez sześć lat od czasu operacji stan Weroniki pozostawał stabilny. Niestety, badania i obserwacje wykonane w 2021 roku wykazały narost tkanki nowotworowej. Kolejne badanie ba odbyć się w kwietniu 2022 roku.

W związku ze swoją chorobą, Polka mocno zaangażowała się a działania na rzecz podniesienia społecznej świadomości zdrowotnej. Między innymi dołączyła do zbiórki organizacji charytatywnej Brain Tumor Research. W ramach tej akcji Polka przechodzi dziennie 10 000 kroków, nagłaśniając w ten sposób zbieranie funduszy na badania nad leczeniem nowotworów mózgu i zachęcając innych do działania.

Wyjaśniając swoje zaangażowanie, Polka podsumowała:

„Przez całe życie nie myślałam o poznawaniu ludzi ani o chłopaku, bo sądziłam, że nie ma to sensu, bo niedługo umrę. W przypadku guza mózgu masz trzy opcje: operację, chemioterapię lub radioterapię, a często nie są one aż tak skuteczne. Jeśli żadne z nich nie zadziała, w zasadzie otrzymujesz wyrok śmierci. Nie chcę umierać, więc jeśli jest jakaś nadzieja, że zebrane przeze mnie pieniądze pomogą opracować leczenie, to warto”.