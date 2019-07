Polka z odszkodowaniem od irlandzkiej Gardy - zasądzono jej 78 tys. euro odszkodowania!

Jak donosi "The Irish Times" nasza rodaczka, 32-letnia Judyta Rozmysłowicz, wygrała w sądzie sprawę przeciwko irlandzkiej Gardzie i ministrowi sprawiedliwości. Sąd Najwyższy ostatecznie zasądził odszkodowanie w kwocie 78 300 w związku z nieprawnym wtargnięciem do jej domu.

Irlandzki Sąd Najwyższy zasądził odszkodowanie w kwocie 78 300 euro Polce, do której domu wtargnęli oficerowie Gardy. Ich celem był partner kobiety, poszukiwany na podstawie nakazu ekstradycji, który nie sprawił się na rozprawie w sądzie w terminie. Te wydarzenia miały miejsce w lipcu. Mieszkająca w niewielkiej miejscowości Sallins w hrabstwie Kildare Rozmysłowicz zapewniała przedstawicieli Gardy przez uchylone drzwi, że mężczyzna nie przebywa w tym domu.

Garda zdecydowała się jednak na wtargnięcie do domu naszej rodaczki. Powód? Jeden z oficerów miał zauważyć jak jedna z firanek w oknie się poruszyła. To miało świadczyć o tym, że Polka ukrywa w domu poszukiwanego mężczyznę. Zdecydowano o tym, aby wtargnąć do jej domu, pomimo tego, że oficerowie nie mieli oficjalnego nakazu, który by im to uniemożliwiał.

Jakby tego było mało podczas wykonywania swoich czynności przewrócili Polkę, przez co doznała poważnego urazu stopy. Szczególne jeden z oficerów Gardy - kobieta - działała "z nadmiernym zapałem", co zostało uznane przed sądem. Zachowująca się agresywnie funkcjonariuszka miała grozić naszej rodaczce zakuciem w kajdanki oraz użyciem pałki. Co więcej, gdy poprosiła o pomoc w zawiezieniu jej do szpitalu w związku z urazem jej stopy, funkcjonariusze Gardy odmówili.

W związku z tymi wydarzeniami Judyta Rozmyslowicz złożyła pozew zarówno wobec komisarza Garda, jak i ministra sprawiedliwości. Domagała się odszkodowania za szkody osobiste i naruszenie konstytucyjnego prawa do nienaruszalności domu. Najpierw, w 2016, jej roszczenia zostały odrzucone. Kobieta nie dała jednak za wygraną i udała się do Sądu Apelacyjnego, który uchylił poprzedni wyrok i przyznał jej rację. Zasądził, że Garda nie miała uzasadnionego powodu, aby domniemywać, że osoba poszukiwana znajduje się w domu Rozmysłowicz, a zatem jakiekolwiek wtargnięcie nie było konieczne.

W sumie odszkodowanie dla Judyty Rozmysłowicz sięgnęło 78 tys. euro Z tej kwoty 50 tys. przyznano w ramach za odniesione obrażenia, a 25 tys. za wtargnięcie do domu. Pozostałe 3 300 euro przyznano w związku z tym, że z powodu doznanych urazów nie mogła pracować przez okres sześciu tygodni.