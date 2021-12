Polka wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet według BBC - kim jest Barbara Smolińska?

Fot: Facebook

Polka znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet świata według BBC. Kim jest Barbara Smolińska i czym się zajmuje?

BBC od 2013 roku publikuje zestawienie 100 najbardziej inspirujących i wpływowych kobiet z całego świata. W roku 2021 postawiono na te przedstawicielki płci pięknej, które dokonują swoistego "resetu". "Odgrywają swoją rolę w odkrywaniu na nowo naszego społeczeństwa, naszej kultury i naszego świata" - jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC. Wśród wyróżnionych kobiet znalazły się między innymi Malala Yousafzai, najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, pierwsza kobieta-premier Samoa Fiamē Naomi Mata'afa, profesor Heidi J. Larson, która kieruje projektem The Vaccine Confidence Project, aktorka Rebel Wilson oraz uznana autorka Chimamanda Ngozi Adichie.

Zwraca również uwagę fakt, iż połowę kobiet wyróżnionych na liście stanowią obywatelki Afganistanu. Pod rządami talibów, którzy przejęli władzę w sierpniu 2021 roku, próbują ułożyć sobie życie w kraju, w którym zakazano im wracać do pracy i do nauki, odebrano podstawowe prawa i wolności, ale pomimo tego nadal walczą o normalne życie.

Polka doceniona przez BBC

W zestawieniu BBC trafiamy również na polski akcent. Brytyjscy żurnaliści wyróżnili naszą rodaczkę, Barbarę Smolińską. Pochodząca z Oleśnicy Polka osiem lat temu założyła firmę Reborn Sugar Babies produkującą hiperrealistyczne lalki. Mają one na celu pomaganie kobietom w radzeniu sobie z poronieniem lub utratą dziecka, a także z lękami, depresją i problemami z płodnością. Zaprojektowane i tworzone przez Smolińską lalki mają funkcje terapeutyczne. Jak podaje BBC "jej ręcznie robione lalki były wykorzystywane w filmach oraz do szkolenia lekarzy, pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych".

"Chciałabym, aby ludzie stali się bardziej empatyczni, bardziej otwarci i tolerancyjni wobec tego, co inne, jak ma to miejsce w przypadku terapii lalkami reborn, która może pomóc tak wielu kobietom" - komentowała dla BBC Smolińska, która jest byłą muzyczką i ma wykształcenie z zakresu kosmetologii.

Z jakiego powodu Barbara Smolińska znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych kobiet 2021 roku?

Wyróżnienie przyznane przez BBC było dla niej wielkim zaskoczeniem. "Dla mnie samej było to ogromne zaskoczenie. Myślę, że BBC dotarło do mnie przez moją przyjaciółkę Karolinę Jonderko, która zdobyła drugie miejsce w Grand Press Photo projektem "Reborn", w którym wykorzystała moje lalki" - komentowała na łamach "Onetu". "Dzięki jej pracy do mnie zgłosili się z BBC. Na początku nie zdawałam sobie sprawy, że to będzie na taką skalę i że będę występować jako jedyna reprezentantka Polski."