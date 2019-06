Polka radzi: Na co uważać wiążąc się z obcokrajowcem?

Fot. YouTube

Polska vlogerka, która dzieli się swoimi przemyśleniami na kanale YouTube pod pseudonimem Slavic Princess, radzi, na co uważać wiążąc się z obcokrajowcem. Kluczowa sprawa to... inne rozumienie miłości przez Polaków.

W żadnym wypadku nie chcę nikogo tutaj zrażać albo mówić, że to nie działa” - zaczyna swój wywód Polka, która ma swoim dorobku związki z obcokrajowcami. Jednak w dalszej części Slavic Princess ostrzega: - My Polacy pochodzimy z takiej kultury, która traktuje miłość bardzo poważnie. Nie jesteśmy nauczeni mówić słowo 'kocham' i 'kocham cię' tak o, po prostu, puszczać takie słowa na wiatr. Kulturowo, jeśli mówimy, że kochamy, to my praktycznie dajemy swoje całe serce i swoje wręcz całe życie.

Tymczasem, jak wskazuje Polka, w kulturze zachodniej znaczenie słowa „kocham” jest nieco bardziej spłycone i często nie pociąga za sobą aż tak dużego ładunku emocjonalnego. - Tutaj na Zachodzie słowo „I Love You” mówi się 40 razy dziennie, nawet na soczek pomarańczowy, który nam smakuje – stwierdza Polka, która na poparcie swojej tezy podaje przykład z własnego życia, ze związku z Irlandczykiem. - Przez 4 lata byłam w związku z Irlandczykiem (…) Jedną z większych przyczyn, dla których nie byłam w stanie odejść od tego człowieka (…), przez 4 lata, praktycznie codziennie, mówił mi, że mnie kocha ponad życie i że jestem miłością jego życia (…) Nie byłam w stanie odwrócić się od osoby, która mi mówi, że jestem miłością jego życia, codziennie rano zanim wyjdzie do pracy – precyzuje vlogerka.

Polka podkreśla zatem, by uważać, wiążąc się z obcokrajowcami, na różne rozumienie słowa „kochać” przez Polaków i przez nacje Europy Zachodniej. - Nasze rozumowanie, czym jest miłość i co to znaczy, jeżeli my mówimy 'kocham cię', może nie być takie samo jak osoby, która z nami w ten związek wchodzi (…) Mówię to po prostu jako coś, co powinniśmy trzymać w naszej głowie, jako Polacy, żeby bronić nasze serce. Pochodzimy z przepięknej kultury, podchodzimy do ludzi z nieokrzesaną, ułańską duszą i mamy do zaoferowania tak głęboką miłość, której tutaj na Zachodzie ludzie nie znają – podsumowuje vlogerka.

