Styl życia Polka prowadząca biuro wspierające rodaków w Wielkiej Brytanii radzi: „Poukładajcie swoje sprawy urzędowe w UK”.

Mieliśmy okazję porozmawiać z Anitą Niedźwiedzką z Accounting H4P (wcześniej Help4People), która od ponad 10 lat służy pomocą naszym rodakom w kwestiach urzędowych.

Pani Anita Niedźwiedzka specjalizuje się w obsłudze księgowej dla małych firm ale głownie w rozwiązywaniu trudnych spraw, pisaniu apelacji, zażaleniach oraz składaniu odwołań od decyzji urzędowych na terenie całego UK. Reprezentuje rodaków w Anglii jako autoryzowany przedstawiciel. Cieszy się świetną opinią wśród klientów, otrzymała również wiele pozytywnych komentarzy na Facebook-u od osób, którym pomogła poukładać rożnego rodzaju sprawy.

Marcin Batko: Jakie są najczęstsze wyzwania, z jakimi Pani spotyka się podczas rozwiązywania skomplikowanych sporów urzędowych w Wielkiej Brytanii?

Anita Niedźwiedzka: W mojej ocenie, znacznym wyzwaniem są apelacje, a konkretnie skomplikowany proces przekonywania, że prawda leży po stronie klienta. Analogicznie do rozpraw sądowych, tutaj również kluczową rolę odgrywają argumenty oparte na faktach i ujawnianiu ewentualnych nieprawidłowości popełnionych przez urzędnika. Drugim wyzwaniem jest labirynt biurokracji, czyli przepychanie spraw klienta, częste oczekiwanie na odpowiedzi zawarte w korespondencji urzędowej, bez których nie można podjąć kolejnych kroków w sprawie. W brytyjskich instytucjach publicznych podstawą jest przestrzeganie terminów i komunikacja, zwłaszcza, ze w obecnych czasach bywa, ze w urzędach zatrudnieni są niekompetentni ludzie.

Co sądzi Pani o naszych rodakach na Wyspach w kontekście poukładania przez nich swoich spraw urzędowych?

Anita Niedźwiedzka: Polaków na Wyspach podzieliłabym na trzy grupy. Pierwsza grupa to tacy, którzy sumiennie dbają o swoje sprawy. Drugą grupę stanowią osoby, które podchodzą do kwestii urzędowych w sposób nieco lekceważący, grając w tzw. “berka” z instytucjami, często przekonani, że unikanie odpowiedzialności załatwiania spraw nie przyniesie żadnych konsekwencji. Zdecydowanie odradzam taka postawę. Kolejną grupą są osoby, które po prostu boją się załatwiania spraw urzędowych. Ta grupa osób odczuwa pewien niepokój w kontekście kontaktów z instytucjami. Przerażenie problemem wzbudza panikę, którą wyczuwa się podczas konsultacji, więc staram się zawsze uspokoić klienta. Ważne jest by ludzie mieli świadomość, że mogą na mnie polegać.

W Anglii urzędnicy zawsze dają szansę na to by wytłumaczyć sprawę, przedstawić swój punk widzenia podparty dowodami. Mam wrażenie, że z Polski wynieśliśmy przekonanie, że możemy coś załatwić czy wywalczyć podniesionym tonem.

W Wielkiej Brytanii do osiągnięcia celu zdecydowanie bardziej przydatna jest kultura osobista, umiejętność wyrażania argumentów. Jesteśmy narodem ekspresyjnym, jednak na Wyspach ta cecha nie pomaga.

W jaki sposób pomaga Pani klientom w efektywnym uporaniu się z urzędowymi procedurami?

Anita Niedźwiedzka: Na początku rozpoznaję sytuację. Bardzo ważne jest sklasyfikowanie problemu i przeprowadzenie konsultacji. Kolejnym etapem jest uświadomienie klienta, wytłumaczenie w jakim punkcie znajduje się naprawdę, oraz zaplanowanie działania w celu rozwiązywania problemu. Tłumacze i doradzam co możemy zrobić, jak wyjść z danej sytuacji, jak klient powinien reagować. Mam wrażenie, że ten aspekt nie zawsze jest należycie uwzględniany przez inne osoby specjalizujące się w sprawach urzędowych.

Moim celem jest zawsze zakończenie sprawy z pozytywnym efektem. Oczywiście, wiele czynników może wpłynąć na to, czy ten cel zostanie osiągnięty, jednak robię wszystko co w mojej mocy by zakończenie całego procesu satysfakcjonowało klienta.

Jakie korzyści Polacy mogą uzyskać, korzystając z usług reprezentacji przed urzędami?

Anita Niedźwiedzka: W Anglii zdecydowanie łatwiej jest załatwić pewne rzeczy, gdy klienta reprezentuje osoba która świetnie porusza się w tematach urzędowych. Gdy urzędnik dostrzega, że osoba reprezentująca klienta posiada wiedze urzędową czy tez prawną, procedury przybierają inną formę, a komunikacja przenosi się na inny poziom. Kiedy reprezentuje klienta lubię dać poczuć urzędnikowi, że znam się na swojej pracy i to pomaga.

Osoba zgłaszająca się do mnie po pomoc przede wszystkim może odzyskać spokój ducha. Klient ma pewność, że nie pozostaje sam, jestem w stanie mu pomóc, ponieważ angażuje się w rozwiązanie problemu. Często buduje relację z klientami, utrzymuje z nimi stały kontakt. Potrafię słuchać i rozumieć ludzi oraz ich potrzeby.

Czy może Pani podać przykład przypadku, w którym skutecznie reprezentowała Pani klienta w trudnej sprawie urzędowej?

Anita Niedźwiedzka: Chciałabym przytoczyć trzy przypadki, które stanowią zupełnie różne historie:

Jedną z najtrudniejszych spraw była udana batalia z Councilem w Ipswich. Miałam cudowna klientkę, matkę autystycznego syna i córki z padaczką. To sprawa dot. Council Tax, który był błędnie naliczony przez długi okres. Council skierował sprawę do sadu i zasadzono ogromna kwotę do zapłaty. Wszystko to wynikało z błędów urzędowych. Możecie sobie wyobrazić, jak było jej ciężko. Składałam w jej imieniu zażalenie na Council do Local Government and Social Care Ombudsman. Zanim moja klientka trafiła do mnie jej sprawa ciągnęła się kilka lat, a została przeze mnie wyjaśniona w około 6 miesięcy. Ostatecznie osiągnęłam umorzenie całości kary, a klientka otrzymała przeprosiny i nawet dodatkową zapomogę. Sprawa była niezwykle złożona, wymagała ogromnej koncentracji, umiejętności łączenia faktów i uporu w działaniach.

Jeśli chodzi o firmy, przypomina mi się sprawa, w której jedna z firm limited została zamknięta, a klient, źle poinformowany przez byłego księgowego, zostawił w niej kilkanaście tysięcy funtów. Środki pozostawione na koncie zamkniętej firmy przechodzą na rzecz państwa, klient nie mógł ich wybrać. Interwencja polegała na przywróceniu firmy do rejestru, rozliczeniu i ponownym zamknięciu. Mój klient szczęśliwie odzyskał 15000 funtów.

Trzecia historia, to kary za brak rozliczenia o czasie na kwotę około 7000 funtów. Udało mi się skutecznie wywalczyć umorzenie tych kar do zera, a klient, który pierwotnie miał je uregulować, otrzymał dodatkowo 5000 funtów z pobranego wcześniej zwrotu CIS na poczet kar. To tylko trzy przykłady, ale tych spraw jest wiele.

Jakie są najczęstsze pytania, z jakimi klienci się do Pani zwracają w temacie świadczeń socjalnych, takich jak Universal Credit czy zasiłku dla osób chorych?

Anita Niedźwiedzka: W kwestii Universal Credit czy ogólnie świadczeń, zazwyczaj ludzie dzwonią z jednym prostym pytaniem: “Czy mi się to należy?”. Często zdarza się, że ludzie są nieświadomi, gdyż większość osób zajmujących się tego typu sprawami nie tłumaczy im procedur. Ja jestem mówca wiec dużo mówię i tłumaczę. Szanuje swoich klientów i buduje swój biznes na zaufaniu.

W aspekcie obsługi księgowej dla małych firm. Jakie są najważniejsze rzeczy, na które firmy powinny zwracać uwagę przy rejestracji i rozliczeniach dotyczących self-employed, firm Limited, VAT, CIS oraz PAYE?

Anita Nied źwiedzka: Zawsze stawiam nacisk na edukację, zapraszam na konsultacje i doradzam zapoznanie się zarówno z obowiązkami dyrektora, jak i z obowiązkami pracodawcy. Osoby zakładające firmę muszą zdawać sobie sprawę z istoty prowadzenia własnej działalności. Konieczne jest zapoznanie się z zobowiązaniami, jak również z tym, czym są podatki i czym są koszty.

Czasem zdarza się, że osoby zakładające spółki LTD są zupełnie nieświadome, że w tym modelu biznesowym obciążone są większą odpowiedzialnością niż w przypadku self-employed. Dlatego ponownie podkreślam konieczność dogłębnego zaznajomienia się z tym tematem oraz zrozumienia stopnia odpowiedzialności, ponieważ można nieświadomie ściągnąć na siebie problemy lub kary urzędowe.

Czy przyjść porozmawiać przed rejestracją?

Anita Niedźwiedzka: Generalnie, nie rejestruję firmy bez przeprowadzenia odpowiedniej rozmowy z klientem, gdyż sytuacje bywają naprawdę różne.

Czy mogłaby Pani na koniec podzielić się tym, co naprawdę motywuje Cię do pomagania Polakom w Wielkiej Brytanii?

Anita Niedźwiedzka: Może to zabrzmieć nieco nietypowo ale gromadzę dobre uczynki, chciałabym po śmierci pójść do nieba. Mam talent, pozwalający na skuteczną pomoc ludziom w potrzebie wiec pomagam.

Moją intencją jest odciążanie ludzi od codziennych problemów, aby poczuli się lepiej. Cieszę się, łącząc aspekty praktyczne z robieniem czegoś dobrego dla innych. Mam świadomość, że ludzie współcześnie czują się bardzo osamotnieni i potrzebują wsparcia. Klienci powierzają mi swoje problemy i wielokrotnie zdarza się, że ludzie później wyrażają wdzięczność, nazywając mnie swoim aniołem. Takie sytuacje stanowią dla mnie niezwykle silne źródło motywacji.



Czy chciałaby Pani przekazać coś osobom, które czytają ten artykuł?

Anita Niedźwiedzka: Chciałabym, aby osoby, które czytają ten tekst, pamiętały, że jestem tu po to, aby im pomóc, że można się ze mną kontaktować, a sobie dać szansę na poukładanie spraw. Wiem, że często są to sprawy bardzo trudne, które spędzają sen z powiek. Pamiętajcie, nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie traćcie wiary w lepsze jutro.

Dziękujemy za dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. To fascynujące, jak wiele obszarów obejmuje Pani praca i jak skutecznie pomaga Pani polskim obywatelom w Wielkiej Brytanii.

autor: Marcin Batko

Firma Accounting H4P Limited jest Zarejestrowana Zgodnie z Rozporządzeniem Money Laundering Regulation. Posiada Certyfikat Information Commissioner’s Office (ICO) oraz Ubezpieczanie w AXA dla Biznesu.

Anita Niedzwiedzka

tel: +44 783 537 4527

tel: +44 129 676 1536

[email protected]

https://www.accounting-h4p.com/pl