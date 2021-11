Polka pod wpływem wódki wjechała w policjanta i dwie inne osoby, miażdżąc im nogi. Brytyjski sąd wydał wyrok

Fot. Getty

Pijana Polka wsiadła za kierownicę samochodu w West Yorkshire. Jej brawurowa jazda pod wpływem wódki „zniszczyła życie trzech osób”.

Do tragicznego wypadku doszło w Wakefield w West Yorkshire ostatniego lata – wyrok w sprawie zapadł dopiero teraz, w poniedziałek 8 listopada. Jaką karę wymierzył Polce brytyjski sąd Leeds Crown Court?

Pijana Polka spowodowała tragiczny wypadek

Według relacji przedstawionej podczas postępowania, 25-letnia Karolina S. letniego wieczoru 11 lipca 2021 wypiła za dużo alkoholu. Prokurator Andrew Dallas powiedział przed sądem, że na kilka godzin przed spowodowaniem wypadku kobieta piła czystą wódkę w mieszkaniu znajdującym się niedaleko miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego wieczoru, zanim wsiadła do samochodu, poszła do domu sąsiada, gdzie wypiła więcej alkoholu i wdała się w kłótnię. Na skutek sprzeczki Polka wsiadła do swojego samochodu marki Renault Megane i kompletnie pijana odjechała. Według obrońcy kobiety, Polka chciała uciec z domu sąsiada, ponieważ doznała niechcianego zachowania o podłożu seksualnym.

Około godziny 1:25 w nocy, mając we krwi ponad dwukrotnie wyższe stężenie alkoholu, niż maksymalne dopuszczalne dla prowadzących kierowców, totalnie odurzona Polka wjechała samochodem na chodnik przed pubem w Wakefield. Kamery CCTV zarejestrowały, jak samochód prowadzony przez 25-latkę wjechał na krawężnik, jadąc ze średnią prędkością 38 mil na godzinę, przy ograniczeniu do 30 mph.

Na nieszczęście, choć była już noc, na chodniku stały aż trzy osoby – było to policjant, rozmawiający z kobietą i mężczyzną w sprawie drobniejszego zakłócenia porządku. Osoby te stały tuż przy policyjnym vanie, zaparkowanym przy wejściu do pubu Black Horse na Westgate. Samochód pijanej Polki z impetem wjechał w grupkę, miażdżąc nogi każdej z trzech osób.

Zniszczone życie ofiar wypadku

Niekontrolowana jazda pijanej Polki przyniosła tragiczny skutek, wyrządzając trwały i poważny uszczerbek na zdrowiu wszystkim poszkodowanym. 30-letni mężczyzna był reanimowany na miejscu i obudził się dopiero kilka godzin później w szpitalu w Leeds, gdzie z przerażeniem zobaczył, że amputowano mu nogę. Mężczyzna boi się, że całe życie spędzi na wózku, przyznał także, że przeżywa stany depresyjne i ma myśli samobójcze z powodu wypadku.

Z kolei 31-letnia kobieta, również ofiara wypadku, była reanimowana dwa razy i na jakiś czas zapadła w śpiączkę, a w szpitalu spędziła aż pięć tygodni. Jej również amputowano nogę. Kobieta mówiła, że z powodu nabytej niepełnosprawności boi się, że nie będzie już w stanie zajmować się dwójką swoich dzieci. O największym szczęściu może mówić poszkodowany policjant, którego nogi udało się odratować po licznych operacjach. Funkcjonariusz ten obawia się jednak, że i tak nigdy już nie będzie w stanie wrócić do czynnej służby na brytyjskich ulicach.

Na skutek wypadku Polka doznała urazu głowy, a na cztery godziny po wypadku stężenie alkoholu w jej organizmie było wciąż około dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Kobieta przed sądem przyznała, że piła alkohol zanim wsiadła do samochodu, ale nie pamięta całego wypadku. Przyznała się jednak do trzykrotnego spowodowania poważnych obrażeń oraz do niebezpiecznej jazdy samochodem. Kobieta miała też żałować tego, co się stało.

Polka trafiła do więzienia po jeździe samochodem po wódce

Poszkodowany policjant mówił przed sądem, że swoją lekkomyślnością Polka "zniszczyła życie trzech osób". Brytyjski sąd 8 listopada skazał 25-latkę na 3 lata i 8 miesięcy więzienia oraz zakazał jej prowadzenia samochodu na 7 lat i 10 miesięcy. Kobieta wcześniej otrzymała już dwa mandaty za zbyt szybką jazdę.

Wydając wyrok i nawiązując do słów obrońcy, dotyczących ucieczki Polki przed niechcianym zachowaniem o podłożu seksualnym, sędzia Robin Mairs cytowany przez portal Metro, powiedział: „Było oślepiająco oczywiste, że nie jesteś zdolna do kierowania samochodem nawet w takiej sytuacji. Tego wieczoru okazałaś całkowite i bezduszne lekceważenie bezpieczeństwa innych osób na drogach”.

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, Polce wymierzono najwyższy możliwy wymiar kary. Sędzia skomentował to następująco: „Może się to wydawać marnym wyrokiem, biorąc pod uwagę spustoszenie, które spowodowałaś. Skutki twoich działań będą trwać dłużej niż jakakolwiek kara, którą nałożę. Biorąc pod uwagę to, co uczyniłaś z życiem tych ludzi, nie ma wyroku, który zrekompensuje spowodowany przez ciebie ból”.