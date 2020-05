Polka w UK przygotowuje posiłki dla siebie i dzieci z zebranych roślin. Zobacz, jak oszczędza unikając supermarketów

Dzięki temu nie tylko unikają chodzenia do supermarketów, ale też sporo oszczędzają.

Mama dwójki dzieci twierdzi, że coraz więcej osób jest zainteresowanych jedzeniem tego, co sami zbiorą.

Unikając stania w kolejkach przed supermarketem pewna mama z Polski poświęca 14 godzin tygodniowo na przeszukiwanie lasu w Plymouth niedaleko jej domu w poszukiwaniu zdrowych roślin, które wykorzystuje następnie do przyrządzenia pysznego obiadu dla swojej rodziny.

Pochodząca z Polski mama dwójki dzieci postanowiła przeznaczyć swój czas na poszukiwanie roślin oraz grzybów w brytyjskim lesie, które następnie może wykorzystać do przyrządzenia zdrowego obiadu dla swojej rodziny lub zaopatrzenia swojej apteczki ziołowej na zimę.

Pomysłowa mama zbiera w lesie nie tylko grzyby jadane, ale także zioła czy inne rośliny, jak czarny bez czy czosnek niedźwiedzi. Jak sama przyznaje, robiła tak jeszcze w Polsce w dzieciństwie. Ponad połowa diety jej rodziny to warzywa, które uprawia we własnym ogrodzie, lub rośliny, które zbiera w lesie.

Polka twierdzi, że coraz więcej ludzi zainteresowanych jest jedzeniem tego, co sami zbiorą, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy starają się unikać supermarketów oraz kolejek.

- Gdyby zamknięto jutro sklepy i nie byłoby żadnych dostaw, moglibyśmy przetrwać dzięki produktom wiejskim oraz tym, które wyhodujemy w ogrodach. Mam szczęście, że mam blisko do lasu i mogę zebrać tam wszystkie składniki, gdy tego bardzo potrzebuję. Wychowywałam się na polskiej wsi i zbierałam rośliny tak długo odkąd pamiętam, ale jestem jedyną osobą w rodzinie, która przeniosła to na kolejny poziom. Ponad połowa tego, co jem teraz ja i moja rodzina, pochodzi z naszego najbliższego otoczenia. Zbieram składniki z pobliskiego lasu, chodzę na wybrzeże po wodorosty lub uprawiam określone warzywa i owoce w swoim ogrodzie – mówi Polka.

Kobiecie towarzyszą często jej dwie córeczki, które uwielbiają wspólne wyprawy z mamą. Polka zaleca osobom początkującym, aby rozpoczęły szukanie dzikich roślin w swoich ogródkach, jak mlecze, czy pokrzywy. Polka współpracuje z grupą Totally Wild UK: