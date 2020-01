Polka i trójka jej dzieci ZGINĘLI w wypadku drogowym wracając do domu ze świąt spędzonych w Polsce

Wszyscy wracali ze świat w Polsce do domu na obczyźnie.

Tragedia na drodze - pomiędzy miejscowościami Wernsbach i Untersteinbach doszło do czołowego zderzenia busa z Renault Koleos. Siedząca za kierownicą samochodu osobowego 35-letnia Polka zginęła na miejscu, podobnie jak trójka jej dzieci.

Rzeczone wydarzenia miały miejsca 5 stycznia w rejonie środkowej Frankonii, w Niemczech, na drodze oznaczonej numerem B2. Jak donoszą niemieckie media z wciąż niewyjaśnionych przyczyn kierujący Volkswagenem Transporterem 19-letni Niemiec znajdując się na prostym odcinku drogi po prostu zjechał na przeciwny pas ruchu. Wówczas czołowo zderzył się z osobówką, którą podróżowała polska rodzina. Polskie media spekulują, że rodzina naszych rodaków wracała do Niemiec ze świątecznego urlopu spędzonego w Polsce.

Przeczytaj też: Living Wage i Minimum Wage - Zobacz, jakie stawki obowiązują w 2020 roku i kogo obejmują poszczególne progi

Jak czytamy w niemieckich mediach na miejsce zdarzenia przyjechało ponad 100 ratowników. Skutki wypadku wyglądały koszmarnie. Dość powiedzieć, że uczestnicy akcji ratunkowej zostali objęcie pomocą psychologiczną...

Na miejscu śmierć poniosła 35-letnia Polka, która prowadziła samochód. Jej 9-letnia córkę i 12-letni syna udało się przewieźć do szpitala tak szybko, jak to było możliwe, ale umarli w ciągu doby. Kilka godzin później zmarło trzecie dziecko - była to zaledwie 4-letnia dziewczynka.

O życie walczy jeszcze 35-letni Polak, który brał udział w kraksie. Media określają jego stan jako krytyczny, ale stabilny. Dodajmy, że w wypadku poszkodowani zostali również ci, którzy jechali Volkswagenem - 19-latek, który siedział za kierownicą oraz jego pasażer, liczący sobie 17 lat. Wiadomo, że nie odnieśli żadnych poważnych obrażeń, ale lekarze nie pozwolili, aby śledczy przesłuchali kierowcę.

Polecane: Szef dał swoim pracownikom świąteczny bonus w wysokości ponad 7 milionów funtów, czyli średnio 40 000 funtów dla każdego

Niemiecka policja wciąż bada przyczyny tego niezwykle tragicznego wypadku i próbuje ustalić co stało się na drodze B2.